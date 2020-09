Mulholland Legend 480 coupé vecchio stile che nasce dalla F1

Anche se il nome è noto nell'ambiente delle competizione e dell'high tech per la produzione di parti in composito, il brand britannico Mulholland è invece al debutto nel mondo della produzione di automobili, dove 'osa' confrontarsi nel segmento delle sportive con una proposta fortemente ispirata alle tradizioni delle coupé Made in England. In quanto ad architettura e design la Legend 480 non lascia dubbi sulla intenzione di collocarsi in un ambito di marche - come Morgan e TVR - che restano fedeli a schemi del passato proprio per offrire esperienze di guida 'classiche' e per questo sicuramente emozionali. Lo stesso titolare dell'azienda, Graham Mulholland, ha fatto parte della struttura societaria della TVR e nell'annunciare l'apertura degli ordini della Legend 480 ha definito questa coupé il "vero successore della ricetta TVR per il 21mo secolo".





Questa berlinetta, dal look aggressivo e decisamente retrò, corrisponde allo schema delle classiche sportive britanniche: motore anteriore, trazione posteriore, cambio manuale, due solo posti progettata per essere leggera e quindi molto performante. "Avendo vissuto una parte della storia della TVR - ha detto Mulholland - considero un privilegio l'aver lavorato con Peter Wheeler (proprietario fino al 2004 ndr) su vari ambiziosi progetti. Era un marchio che eccelleva nei valori che un'auto sportiva dovrebbe possedere, per fornire esperienze di guida davvero esaltanti. Legend 480 come primo modello replicherà una formula collaudata, ma utilizzando il più recente know-how di produzione avanzato e una catena di fornitura di livello mondiale per ottenere quella qualità e quell'esperienza di possesso a cui puntiamo. Questa purezza - ha concluso Mulholland - si tradurrà attraverso l'uso della nostr tecnologia e delle nostre esperienze. Possiamo muoverci rapidamente ed essere molto credibili". Dotata di un telaio in fibra di carbonio sviluppato da Mulholland Composites utilizzando gli stessi processi utilizzati per produrre vetture e parti di F1, WRC, WEC e GT, la Legend 480 è dotata di un poderoso V8 da 480 Cv sarà costruito nel moderno stabilimento del Mulholland Group nel cuore di Derby.