Rolls Royce Ghost, con Extended ancora più lusso

Una versione 'extra large' per Rolls Royce che ha annunciato la sua Ghost in versione Extended.



La lussuosissima vettura offre 170 mm di spazio in più rispetto alla normale Ghost e, secondo quanto annunciato dal produttore, offre maggiore libertà per le gambe rispetto a qualsiasi berlina a quattro posti, ad eccezione di una Rolls-Royce Phantom Extended. L'operazione è anche il risultato di un confronto con i clienti che pura apprezzando il nuovo modellonon volevano scendere a compromessi con il design minimalista utilizzato. Per la prima volta è possibile scegliere un 'Serenity Seat' regolabile, che offre una nuova dimensione del comfort sul sedile posteriore, simile a una cabina business di un jet. Tra i sedili posteriori è stato montato un frigorifero sviluppato in particolare per soddisfare le esigenze della clientela delle Rolls Royce e a tal fine, gli ingegneri della marca hanno consultato anche un master sommelier, apprendendo che le temperature ottimali per servire lo champagne sono di circa sei gradi centigradi e per lo champagne di annata di circa 11 gradi centigradi. A tal fine, il frigorifero dispone di due modalità di raffreddamento: 6 gradi e 11 gradi. Tra le novità della Ghost 'allungata, gli ammortizzatori a regolazione continua, azionati elettronicamente, le sospensioni pneumatiche auto-livellatrici di grande volume e il primo ammortizzatore di guida trasversale al mondo, tecnologia, questa, mai utilizzata per un'automobile di serie. La Ghost Extended beneficia inoltre per la prima volta della trazione su quattro ruote e della sterzata a quattro ruote. La potenza viene fornita da un propulsore biturbo da 6,75 litri, sviluppato esclusivamente per la Ghost. Genera 571 CV e una coppia di 850 Nm. La richiesta di silenziosità alla guida è soddisfatta con 100 kg di materiali di attenuazione acustica integrati nel telaio, nella carrozzeria e negli pneumatici.