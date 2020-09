Renault, arriva serie limitata Twingo Electric Vibes

Renault accompagna il lancio sul mercato di Twingo Electric con una serie speciale, la Twingo Electric Vibes Limited Edition. Look anticonformista e personalità frizzante, Twingo Electric Vibes Limited Edition si distingue per l'inedita tinta Orange Valencia e le altre tonalità cromatiche che non passano di certo inosservate. Con i suoi stripping distintivi, che evocano l'idea di vibrazioni, composti da linee bianche e grigie oppure arancioni e grigie (in funzione della tinta prescelta), Twingo Electric Vibes Limited Edition trasmette una carica di energia positiva.Due le versioni di stripping proposte: la versione cosiddetta 'light', che evidenzia la linea che corre lungo la carrozzeria, e la versione 'full' che si estende fino al tetto. Sulle porte posteriori, il monogramma Vibes orna le modanature di protezione laterali come la fibbia di una cintura. La specifica calandra con inserti bianchi, e i cerchi in lega da 16'' diamantati bianchi con copridadi di color arancione, completano l'identità della serie speciale. Nell'abitacolo, il disegno Vibes dalle strisce colorate viene ripreso non solo sulla plancia, ma anche sui sedili con selleria mista tessuto/pelle TEP. Il tutto è completato dalle esclusive soglie porta, dai tappetini e dalla base della leva del cambio color arancione anodizzato. Con un raggio di sterzata di soli 4,3 m, la piccola city car della Losanga si districa bene nel traffico urbano: l'accelerazione del suo motore R80 da 60 kW è degna di nota, così come l'autonomia che raggiunge i 270 km WLTP in ciclo urbano. A bordo la connettività è garantita dal sistema multimediale Easy Link con display da 7'' e radio DAB, compatibile con Android Auto ed Apple CarPlay, all'app MY Renault e ai servizi connessi Z.E. La Limited Edition è disponibile con batteria di proprietà a 24.350 euro, escluso Ecobonus e, nella sua fase di lancio, è protagonista di un'offerta che prevede un voucher di 1.385 kWh di energia da utilizzare sui punti di ricarica pubblici. Il voucher è riservato a tutti coloro che effettueranno una prenotazione on line di questa versione entro il 31 ottobre 2020 e finalizzeranno il relativo ordine entro il 31 dicembre.