Ford Puma ST, è primo crossover firmato Ford Performance

Il 'puma' di casa Ford tira fuori le unghie e si arricchisce delle tecnologie sportive. La nuova Ford Puma ST è il primo crossover firmato Ford Performance pensato per l'Europa e nato sotto il segno della sportività e del divertimento di guida. Arricchita da vari accorgimenti tecnologici, tra cui un differenziale a slittamento limitato e molle a bilanciamento delle forze brevettate Ford, Puma ST offre anche i Drive Modes tra cui la modalità Sport e, per la prima volta su un veicolo Ford Performance, la modalità Eco, per fornire ai conducenti la possibilità di scelta tra per un'ampia gamma di scenari di guida. Sotto al cofano, Puma ST è alimentata da un motore 1.5 EcoBoost in grado di accelerare da 0 a 100 km/h in 6.7 secondi e scaricare a terra 200 CV di potenza. Il propulsore è lo stesso introdotto per la prima volta a bordo della pluripremiata Fiesta ST ed è dotato di turbocompressori avanzati e tecnologie di iniezione ad alta pressione, insieme alla doppia fasatura variabile delle valvole, per offrire prestazioni da auto sportiva con un'efficienza ottimizzata del carburante. Puma ST è anche il primo crossover Ford Performance in Europa dotato di un telaio tarato su misura con configurazioni ad hoc della rigidità torsionale, barra antirollio e ammortizzatori. Lo sterzo ha una reattività migliorata del 25% mentre le dimensioni dei freni sono maggiori del 17% rispetto alla Puma standard. Gli pneumatici Michelin Pilot Sport 4S sono appositamente sviluppati e aiutano anche a offrire una guida più agile. "I veri appassionati di guida non si accontenteranno di provare meno emozioni solo perché la vita quotidiana richiede un'auto più 'ragionevole' - ha affermato Stefan Muenzinger, Ford Performance Manager di Ford Europa - quindi la nostra priorità numero uno era che Puma ST dovesse essere esaltante e grintosa come ogni modello ST, senza sacrificare nessun aspetto della praticità di Puma. Crediamo di possedere il crossover con la migliore maneggevolezza al mondo.

È totalmente connesso e trasmette la sensazione di guida ST. È un vero piacere guidarlo".Puma ST è il primo crossover in Europa a essere offerto con un LSD, che ne ottimizza la trazione anteriore per migliorarne l'aderenza in curva e ridurre al minimo il sottosterzo, in particolare in uscita da una curva. Il sistema distribuisce la coppia del motore alla ruota con il maggior grip, riducendo lo slittamento di tutte le ruote e consentendo al guidatore di sfruttare appieno le prestazioni del motore. Sul fronte design, lo stile già 'sportiveggiante' di Puma è accentuato dalle caratteristiche ST. Lo splitter più pronunciato in stile Ford Performance è integrato nel paraurti anteriore, mentre l'ampio spoiler posteriore sul tetto supporta anche un'aerodinamica ottimizzata, con un diffusore incorporato nel paraurti posteriore. Le griglie superiori e inferiori a tema ST sono invece progettate per offrire una maggiore capacità di raffreddamento del motore. All'interno, i sedili sportivi Recaro riscaldabili e imbottiti, il volante è in pelle a fondo piatto e pomello del cambio è 'firmato' ST. I sedili, il rivestimento della leva del cambio e i tappetini con badge ST, sono rifiniti con cuciture Metal Grey.