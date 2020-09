Peugeot, suv 3008 si rinnova: al via gli ordini

Peugeot 3008, leader nel mercato degli sport utility compatti - in Italia con oltre 80mila unità vendute - e primo suv della storia ad aver vinto il premio di Auto dell'Anno, si rinnova. Nuovo design, nuova tecnologia e nuovo concetto legato al Power of Choice Peugeot, perché disponibile con motorizzazioni benzina, diesel e anche plug-in hybrid, con potenze fino a 300 CV e anche trazione integrale. Da oggi nuova 3008 è ordinabile anche in Italia presso tutti i concessionari con consegne previste da gennaio. Il listino adotta la nuova struttura di gamma declinata su 3 livelli di allestimento, ciascuno dei quali può essere integrato con un pack specifico, e parte da 29.000 euro per le motorizzazioni benzina PureTech, 31.000 euro per quelle diesel BlueHDi e 44.680 per le motorizzazioni plug-in Hybrid, con batteria ricaricabile da fonti esterne e in grado di viaggiare in elettrico per oltre 50 km. Esteticamente il nuovo frontale sfoggia una mascherina senza cornice, che espande i dettagli a scacchiera fino ai fari Led dal nuovo disegno, impreziositi dalla nuova firma DRL Led ad artiglio, di serie su tutta la gamma ed ormai tratto distintivo di tutte le Peugeot di ultima generazione. Fari posteriori full Led 3D con indicatori di direzione a scorrimento, nuove tinte esterne ed il 'Black Pack' caratterizzano ancora di più lo stile di questo suv. Prevista l'introduzione su tutte le motorizzazioni di Adas (aiuti alla guida) di ultima generazione (Adaptive Cruise Control con Lane Positioning Assist), per una guida semi-autonoma di secondo livello ed il sistema Night Vision, vera anteprima nel segmento C-suv. Il quadro strumenti digitale del Peugeot i-Cockpit è stato ulteriormente migliorato nella leggibilità grazie alla tecnologia 'Normally Black' ed un Touchscreen centrale che arriva fino a 10'' con tecnologia HD.Tre i livelli Active, Allure e GT ai quali si aggiungono i rispettivi pack (per le flotte è stato pensato l'allestimento Active Business, con dotazioni di serie ideali per chi ne fa un uso lavorativo).