DS 7 Crossback Louvre, arte in viaggio in edizione limitata

Un viaggio all'insegna dell'arte, alla scoperta delle opere e dei capolavori che hanno fatto la storia del patrimonio culturale universale. Con DS 7 Crossback e-Tense Louvre, nasce un connubio tra l'eleganza del lusso alla francese del large-suv premium e il museo più visitato al mondo, con più di 35mila opere capaci di coprire l'altre di nove millenni e cinque continenti. Una partnership che va avanti dal lancio - nel 2015 - del brand di lusso, il più giovane del mercato eppure capace di aver collezionato in pochi anni importanti primati, non ultimi quello di essere l'unico brand premium, insieme a Tesla, che in questo periodo difficile del mercato è cresciuto, ma anche di essere il marchio di lusso con la gamma dal più basso livello di emissioni CO2, punto fondamentale per il processo di transizione energetica della mobilità. Un'esperienza che parte dalla tecnologia ereditata dal mondo delle corse (grazie ai primati nel mondo della Formale E) e dall'introduzione della gamma e-Tense, capace di offrire motori performanti e assolutamente ecosostenibili. Questa edizione limitata in mille esemplari, 150 per l'Italia porta in dote un'anteprima che sarà poi introdotta anche sulle altre versioni. Si tratta della versione ibrida plug-in 4x2 da 225 cv (finora era possibile solo la trazione integrale abbinata al propulsore da 300 cv). L'edizione limitata sfoggia alcuni elementi distintivi capaci di mostrare da subito, anche al primo colpo d'occhio, la sua particolare inclinazione al mondo dell'arte museale. La livrea sfoggia specifici badge 'Louvre' sul cofano, sul portellone del bagagliaio e sulle porte anteriori. Le DS Wings, il contorno dei finestrini è caratterizzato da una decorazione Gloss Black, così come le barre del tetto e le decorazioni delle luci posteriori. Con l'incisione laser è stato possibile inserire il motivo della Piramide sulle calotte degli specchietti retrovisori. L'ultima novità in termini di personalizzazione esterna è l'introduzione di una nuova versione di cerchi Paris da 20 pollici.



All'interno, il motivo della piramide di Ieoh Ming Pei è utilizzato attraverso una stampa 3D sulle prese d'aria, sul cruscotto e con una goffratura applicata sulla pelle Nappa del coperchio del vano portaoggetti centrale. L'arte del viaggio di DS Automobiles diventa l'arte 'in viaggio', con la vettura che mostra le opere del museo parigino sull'ampio touch screen centrale da 12 pollici ad alta definizione. All'avvio dell'auto, le opere si trasformano anche in una fonte di ispirazione grazie all'ascolto di un podcast di circa quattro minuti che ne svela tutti i segreti. Centottantadue opere sono state selezionate dai team del museo del Louvre e di DS Automobiles per rappresentare l'insieme delle collezioni e dei dipartimenti del museo. DS 7 Crossback Louvre è offerto con due motori ibridi plug-in da 300 cavalli (con trasmissione a 4 ruote motrici) e 225 cavalli per emissioni di CO2 comprese tra 36 e 38 grammi per chilometro e consumo di carburante inferiore a 1,7 litri/100 km secondo il ciclo combinato. In modalità 100% elettrica e a zero emissioni, l'autonomia può raggiungere i 58 chilometri secondo lo standard WLTP. La versione da 300 cavalli consente di raggiungere i 100 km/h in 5,9 secondi e di percorrere 1.000 metri da fermo in 25,9 secondi. Basato sulla versione Prestige e sull'ispirazione DS Opera Art Basalt, DS 7 Crossback Louvre combina equipaggiamenti di tecnologia alla raffinatezza dei modelli della gamma DS offrendo - di serie - DS Connected Pilot, un sistema di guida semi-autonoma di livello 2, DS Active Scan Suspension, sistema di sospensioni controllato da una telecamera, DS Active Led Vision, per un'illuminazione dinamica della strada, oltre a numerosi aiuti alla guida, tra cui riconoscimento dei segnali stradali, monitoraggio attivo dell'angolo cieco, avviso di attenzione del conducente tramite telecamera o l'avviso di superamento della carreggiata. DS 7 Crossback Louvre è disponibile in tre diverse colorazioni : Blu Zaffiro, Grigio Cristallo, Nero Perla. L'edizione limitata è commercializzata in diciotto Paesi ed è ordinabile da subito con prezzi di listino a partire da 60.700 euro (che diventano 64.700 per la versione 4x4).