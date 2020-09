Citroen ë-Jumper, il furgone compatto diventa elettrico

Va avanti l'offensiva elettrica di Citroen nel 2020 con il nuovo ë-Jumper - 100% ëlectric. Questo furgone compatto è il terzo veicolo commerciale elettrico e il sesto modello elettrificato lanciato nel 2020 dalla marca dopo Ami, C5 Aircross Hybrid, ë-C4, ë-Jumpy e ë-SpaceTourer.



A partire dal 2021, il 100% dei veicoli commerciali leggeri della gamma Citroën proporrà un'offerta elettrificata con ë-Berlingo Van, che si andrà ad aggiungere a ë-Jumpy e ë-Jumper il prossimo anno.



Nuovo ë-Jumper - 100% ëlectric propone l'offerta più adatta alle numerose categorie professionali con due differenti livelli di autonomia (fino a 340 km nel ciclo di omologazione WLTP), per garantire tutte le consegne giornaliere, anche nelle aree a traffico limitato. In arrivo in concessionaria alla fine del 2020, nuovo ë-Jumper si presenta nelle versioni da 200 km (ciclo WLTP) - disponibile sui modelli L1, L2, batteria agli ioni di litio da 37 kWh, e 340 km (ciclo WLTP), disponibile sui modelli cabinato L2S, L3 e L4 -batteria da 70 kWh.



La batteria di trazione, assemblata dal nostro partner Bedeo, è garantita 8 anni o 160.000 km per il 70% della capacità di ricarica.



Per la ricarica è possibile con Wallbox a ricarica rapida(da 3,7 a 22 kW) con cavo di tipo 3(fornito con il veicolo), oppure si può effettuare una ricarica super rapida da una stazione di ricarica pubblica fino a 50 kW con cavo di tipo 4 già integrato nel terminale, permette di caricare l'80% delle 2 batterie in un'ora.



Nuovo ë-Jumper è dotato di un rapporto di trasmissione variabile che non solo facilita la guida, ma ottimizza anche l'efficienza del motore elettrico e quindi ne aumenta l'autonomia.



Inoltre, ë-Jumper è dotato di un sistema che consente di recuperare energia durante le fasi di frenata o decelerazione del veicolo. Quindi l'energia viene recuperata sia quando si rilascia l'acceleratore sia quando si preme il pedale del freno.



Il motore sviluppa una potenza di 120 cv e raggiunge una velocità massima di 110 km / h (per 3,5 tonnellate di carico) e 90 km / h regolamentare (per 4 tonnellate).



All'esterno, la versione elettrica si distingue per lo sportello di ricarica posto sul parafango anteriore sinistro a portata di mano del conducente come nella versione termica. Il logo 'ë' appare sul frontale di ë-Jumper, sulla porta posteriore destra e sui parafanghi anteriori.



Informazioni specifiche sulla funzionalità in modalità elettrica vengono visualizzate sul display del cruscotto, consentendo al conducente di vedere subito: il livello di carica della batteria in percentuale, la marcia del veicolo inserita (Drive, Neutral, Retromarcia), il livello di utilizzo effettivo (A), tensione (V) della batteria, l'indicatore 'Go green', che viene visualizzato all'accensione per segnalare che il veicolo è partito bene.



Disponibile in versione furgone, autotelaio cabina singola, autotelaio doppia cabina, pianalato, viene offerto in quattro lunghezze differenti: L1 (4,963 m- 37 kWh),L2 (5,413 m- 37 kWh), L3 (5,998 m- 70 kWh),L4 (6,363 m- 70 kWh) 3 passi (3 m, 3,450 m e 4,035 m per L3 e L4) e raggiunge un volume utile di 17 metri cubi, come per la versione termica. Inoltre ë-Jumper offre 9 sistemi di assistenza tra cui l'Active Safety Brake, l'Hill start assist, il Driver attention alert, la telecamera di retromarcia con Top Rear Vision, la commutazione automatica degli abbaglianti, il riconoscimento dei limiti di velocità, il limitatore di velocità, il sistema di sorveglianza dell'angolo morto e segnalazione di allerta sul traffico posteriore dei veicoli in arrivo a sinistra e a destra entro un raggio di 50 m e l'Hill descent control e intelligent traction control.