Mitsubishi Eclipse Cross, svelata una prima immagine

E' solo un primo sguardo quello che Mitsubishi a concesso rivelando la prima immagine della Eclipse Cross. Secondo i piani della casa giapponese, il nuovo modello che già dal primo colpo d'occhio rivela grandi novità in termini di design, arriverà nelle concessionarie statunitensi entro il secondo trimestre del 2021. Lanciato a livello globale nel 2017, Eclipse Cross è un SUV crossover compatto che fonde uno stile coupé con funzionalità SUV. Il modello in arrivo vede radicalmente cambiato il design sia sull'anteriore che sulla parte posteriore. "Il nuovo design - ha commentato Seiji Watanabe, direttore generale della divisione di Design, MMC - trae ispirazione dal concept Mitsubishi e-Evolution, sottolineando la forza e la dinamica del nostro patrimonio SUV e migliorando al contempo il concetto di coupé. L'Eclipse Cross è il primo passo verso la prossima generazione di Mitsubishi Design e c'è ancora molto da fare". Numerose sono anche altre novità che riguarderanno il 2021 della casa giapponese. Tra queste, un propulsore a combustione interna potenziato e una maggiore autonomia di guida interamente elettrica saranno aggiunti all'Outlander PHEV, mentre nuovi aggiornamenti di stile all'esterno e all'interno riguarderanno Mirage e Mirage G4.



L'attesa nuova generazione Outlander debutterà nel secondo trimestre del 2021.



"Siamo entusiasti per il futuro del marchio - ha detto Yoichi Yokozawa, presidente e CEO di MMNA - come leader di alta qualità e tecnologia all'avanguardia. Con il primo sguardo di oggi alla riprogettata Eclipse Cross, vi sveliamo il primo sguardo al futuro linguaggio di design della nostra azienda. L'attesa per le immagini del veicolo a livello di produzione sarà assolutamente ripagata".