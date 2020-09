Seat Ateca 2020, frontale grintoso e equipaggiamento hi-tech

Dal lancio nel 2016 ad oggi, nuova Ateca si è imposta nel segmento del crossover suv rappresentando una scelta per tutti coloro alla ricerca di un design giovane e dinamico abbinato a tanta tecnologia di bordo. Punto di raccordo tra Arona e la più grande Tarraco (come loro riprende nomi di località spagnole), Ateca si presenta con un ritocco che non riguarda solo l'estetica, ma anche i contenuti e le motorizzazioni. Prodotta a Kvasiny, in Repubblica Ceca, nuovo Ateca sfoggia a prima vista una evoluzione a livello di design, presentandosi con un carattere più deciso e un frontale più grintoso. Nuove anche le tecnologie per l'illuminazione, tra cui i fari anteriori full LED e le luci posteriori a LED di serie, oltre agli indicatori di direzione dinamici, sempre di serie per le versioni top di gamma Xperience ed FR. Il suv compatto mantiene comunque tutti gli ingredienti telaistici necessari per garantire una guida coinvolgente, a partire dal setup di base fino alla presenza del sistema di controllo adattivo dell'assetto (Adaptive Chassis Control, DCC), sterzo parametrico e tecnologia 4Drive. Ma il vero punto di forza - preso in eredità da Leon - sta nella tecnologia e nella connessione di bordo, al top della categoria, non è un caso che i clienti che scelgono il suv della casa di Martorell, sono molto più giovani del target di acquirenti che mediamente scelgono questo tipo di carrozzeria. La nuova Ateca è una vettura completamente connessa che integra la connettività sia in-car (funzioni e servizi online; Full Link con accesso wireless ad Android Auto e a CarPlay), sia out-car con Seat Connect. Grazie al riconoscimento vocale (tramite la frase di attivazione 'Hola Hola'), gli utenti possono inoltre interagire con il nuovo sistema di infotainment da 9,2'' usando un linguaggio spontaneo.



Con l'Adaptive cruise control predittivo, il Pre-Crash Assist, l'Emergency Assist, il Travel Assist e il Side and Exit Assist, la nuova SEAT Ateca combina i sistemi di assistenza alla guida più avanzati per offrire la massima protezione in qualsiasi situazione, diventando una delle vetture più sicure e comode del suo segmento.Inoltre, la Sear Ateca vanta un nuovo equipaggiamento comfort che comprende, per esempio, volante riscaldato, Climacoat (parabrezza all-weather con un rivestimento invisibile) e Travel Assist. La nuova Ateca 2020 introduce l'allestimento Xperience, che si va ad affiancare alle linee Reference, Style e FR. Il nuovo allestimento Xperience regala alla nuova Seat Ateca maggiore robustezza e un carattere più adatto all'off-road.Dal punto di vista delle motorizzazioni, si sottolinea che tutti i propulsori TDI è stato adottato un nuovo sistema SCR a doppio dosaggio che include la doppia iniezione di AdBlue per ridurre in modo significativo le emissioni di NOx rispetto ai motori Diesel della precedente generazione. Il risultato è una gamma di motori Diesel che rispetta i severi requisiti dello standard Euro 6AP in materia di emissioni. La gamma diesel abbandona il TDI 1.6 da 115 cv e il 2.0 da 190 cv: al loro posto una versione 2.0 litri da 115 cv, il top di gamma è rappresentato dall'unità che sviluppa una potenza di 150 cv. Per quanto riguarda i benzina TSI previsti il 1.0 TSI 115 cv, il 1.5 Eco da 150 cv e il 2.0 da 190 cv. I prezzi, grazie ad una offerta promozionale, partono da 19.900 euro (o 199 euro al mese e un anticipo di 3.950 euro).