Mercedes Classe S, 3 versioni: stile lounge e comfort al top

Debutta sul mercato italiano la nuova generazione di Classe S. Tre le versioni disponibili (Business, Premium e Premium Plus), con prezzi a partire da107.644 euro per la S 350 d Business, in versione a passo corto. La berlina premium più venduta al mondo offre, con la sua ultima generazione, non solo il comfort e l'eleganza del marchio con la Stella ma anche un livello elevato di sicurezza e tecnologia. I progettisti hanno creato un ambiente in stile lounge caratterizzato da esclusività e leggerezza. Classe S diventa più intelligente in diversi ambiti e l'esperienza di guida passa a un livello superiore. Tra le innovazioni digitali, comprese quelle di MBUX (Mercedes-Benz User Experience), figurano novità che incrementano il comfort di marcia e al contempo rendono la guida ancora più sicura, tra cui l'asse posteriore sterzante dalla sterzata ampia e innovazioni che interessano la sicurezza, come gli airbag posteriori.



La versione Business porta in dote una ricca dotazione di equipaggiamenti come la seconda generazione di MBUX, il display centrale Oled con diagonale dello schermo di 12,8", il Pre-Safe System e l'ultima generazione del pacchetto di sistemi di assistenza alla guida. L'allestimento Premium svela invece il lato più tecnologico di Classe S e introduce in gamma i cerchi da 19'', il pacchetto parcheggio con funzione di attivazione a distanza, il display del lato guida in 3D, il Surround Sound System Burmester 3D con 15 altoparlanti, la protezione vettura con Urban Guard Plus, il tetto panorama elettrico in cristallo con chiusura Comfort e chiusura automatica in caso di pioggia. Infine la Premium Plus si caratterizza per una dotazione esclusiva tra cui spiccano le Digital Light, l'head-up display con contenuti a Realtà Aumentata, il pacchetto sedili Multicontour a conformazione variabile, i rivestimenti in pelle Nappa, e il pacchetto Energizing. Le motorizzazioni disponibili al lancio comprendono motori diesel e benzina a sei cilindri in linea in diversi livelli di potenza, anche EQ Boost.