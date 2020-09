Jeep Wrangler, debutta serie speciale 'estrema' Recon

Debutta la serie speciale Jeep Wrangler Recon, realizzata sulla nuova generazione, JL, dell'icona Jeep che si contraddistingue per un look distintivo e un equipaggiamento specifico per i percorsi offroad. Grazie agli assali Dana e ai Moab rock rails, la nuova Recon è in grado di offrire capacità 4x4 superiori e un maggior livello di protezione sui percorsi off-road più estremi. Basata sull'allestimento Rubicon, il modello Wrangler più estremo e più abile nella guida off-road, la Recon aggiunge un look unico ed interni dalle finiture esclusive. Disponibile da oggi, nelle versioni due e quattro porte, il nuovo modello speciale presenta caratteristiche che sottolineano la forte personalità e l'attitudine off road in pieno stile Jeep.Questa versione prevede fari anteriori e posteriori full Led, la decalcomania nera opaca sulle prese d'aria dei parafanghi e sulla parte centrale del cofano, i cerchi in lega da 17'' bicolore e lo speciale badge 'Recon' laterale. Le rock rails Moab heavy-duty, la griglia nera lucida con inserti e cornici dei fari grigi conferiscono alla nuova serie speciale un look ancora più aggressivo. Inoltre, gli esterni della nuova Wrangler Rubicon Recon presentano di serie il nuovo portellone rinforzato, che segnala il design robusto di questo modello e garantisce maggiore protezione sui percorsi più estremi. All'interno, la nuova Rubicon Recon presenta la Jeep Trail Bag, le cinture di sicurezza rosse e le imbottiture dei sedili rivestite in poliuretano con cuciture rosse a contrasto. In termini di connettività e infotainment, l'equipaggiamento di serie sulla Recon prevede il sistema Uconnect 8,4'' Nav con Apple CarPlay e Android Auto, per effettuare chiamate, navigare e inviare messaggi senza dover mai spostare le mani dal volante. Uconnect 8,4'' Nav include inoltre i servizi Uconnect Live, che consentono di visualizzare e monitorare una serie di applicazioni sul display Uconnect collegando il proprio smartphone al veicolo. La nuova Wrangler Recon è equipaggiata con assali anteriori e posteriori Dana heavy-duty di ultima generazione, ai quali viene inviata potenza attraverso una scatola di rinvio Rock-Trac con rapporto di riduzione '4-Low' di 4:1. Dispone inoltre di bloccaggio dei differenziali, barra stabilizzatrice anteriore a scollegamento elettronico e pneumatici Mud-Terrain da 32'', per garantire il massimo livello in termini di capacità 4x4. Equipaggiata con un motore turbo diesel MultiJet II da 2,2 litri e 200 CV di potenza abbinato a un cambio automatico a otto marce in grado di offrire potenza e comfort nella guida off-road, sarà disponibile nelle colorazioni carrozzeria Black, Granite Crystal, Sting-Gray, Billet Silver, Firecracker Red, Hellayella e Bright White.Con Jeep Free di FCA Bank, è possibile acquistare la gamma Wrangler con anticipo, nessuna rata mensile e, dopo 2 anni, la possibilità di decidere se sostituire tenere o restituire l'auto.