Gmc Hummer EV, presentazione fissata per prossimo 20 ottobre

Dopo il rinvio dovuto al Covid e preceduto da una lunga serie di antcipazioni, arriva finalmente l'annuncio della data di presentazione del Gmc Hummer EV, il fuoristrada a propulsione 100% elettrica che segnerà il ritorno sul mercato del celebre brand legato ai veicoli dell'US Army. General Motor, con una sua nota, ha infatti confermato che la presentazione globale di Hummer EV avverrà il prossimo 20 ottobre, quasi sicuramente con un evento via web. Dalla stessa data - precisa GM - sarà anche possibile effettuare attraverso il sito https://www.gmc.com/electric-truck/hummer-ev le prenotazioni per questo pickup/suv che, va ribadito, sarà prodotto a partire dall'autunno del 2021.

E per 'stimolare' ancora di più la curiosità su Hummer EV, General Motors ha inserito nel video-teaser dell'annuncio l'anticipazione della funzione Crab Mode, che significa letteralmente 'Modalità Granchio'. Come spiega brevemente il filmato il nuovo Hummer EV, che dispone di quattro ruote sterzanti, potrà muoversi a velocità ridotta anche in senso trasversale, proprio come fanno i granchi. Una funzionalità, spiega GM, che è stata ''confezionata su misura per i clienti che praticano l'off-road''.