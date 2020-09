Volkswagen Golf 8 Variant e Alltrack, varianti tutto spazio

Anche i modelli Golf Variant e Golf Alltrack evolvono adottando la piattaforma, la meccanica e tutte le altre novità della ottava generazione di questo modello iconico. Un debutto che ha un rilievo tutto particolare in Germania dove la 'giardinetta' della Golf ha sempre riscosso successo, tanto che le vendite in quel mercato sono iniziate lo scorso weekend, mentre il lancio negli altri Paesi seguirà gradualmente.

''Come modello compatto e spazioso - ha commentato Jurgen Stackmann, membro del consiglio di amministrazione della marca Volkswagen con responsabilità per le vendite - la Golf Variant ha già soddisfatto le esigenze più di 3 milioni di clienti sin dal suo debutto nel 1993. L'ultima generazione si distingue per il suo bellissimo design e, con il cockpit più avanzato nel suo segmento, compie un passo da gigante verso la digitalizzazione.



Con guida efficiente, massima sicurezza e molto più spazio è dunque l'auto familiare perfetta''.



Assieme alla Variant debutta anche la nuova Golf Alltrack, una via di mezzo tra la giardinetta della gamma Golf e il mondo dei suv, così da offrire una perfetta combinazione di spazio, innovazione e divertimento anche su strade non asfaltate grazie alla sua trazione integrale. In confronto al modello predecedente, la nuova Variant ha un design esterno più netto e dinamico con un frontale strettamente imparentato con quello della Golf 8. Questa nuova generazione Variant è lunga 4.633 mm e ora vanta un passo di 2.686 mm (+ 66 mm rispetto al predecessore) con il risultato di migliorare le proporzioni e farla apparire più allungata e piatta. L'aumento della lunghezza esterna del passo hanno conseguenze positivi anche sugli interni: cinque passeggeri viaggiano comodamente nella nuova Variant grazie a 48 mm in più nella lunghezza interna. Questi incrementi dimensionali hanno permesso di ricavare un bagagliaio che offre 611 litri di spazio (+6 litri in più rispetto a Golf Variant 7) incremento che sale a +22 litri se si abbattono i sedili posteriori, per un volume totale di 1.642 litri. Presente anche l'azionamento elettrico del portellone, con comando controllato da sensori per rilevare il gesto del piede sotto al paraurti posteriore.



Aggionata anche la gamma motori che, come nella Golf 8, comprende l'eTSI MHEV con tecnologia a 48 V e cambio a doppia frizione a 7 rapporti abbinato di serie a un cambio automatico a doppia frizione (DSG a 7 marce) e innovativi propulsori TDI a gasolio dotati di sistema twin dosing - cioè la doppia iniezione AdBlue con due convertitori catalitici SCR - che riduce notevolmente le emissioni di ossido di azoto (NOx) e rende questo TDI uno dei motori diesel più puliti ed efficienti al mondo.



Per quanto annunciato per il mercato tedesco gli equipaggiamenti saranno completi in tutti gli allestimenti - base Golf, Life, Style e R-Line - che già dal livello base includono Digital Cockpit Pro, sistema di avviso di uscita corsia Lane Assist, Front Assist con sistema di frenata di emergenza e monitoraggio dei pedoni, funzione di frenata del veicolo in avvicinamento durante la svolta (una novità), bloccaggio del differenziale elettronico XDS, allarme traffico Car2X, sistema di avviamento Keyless Start e controllo automatico dei fari.