Opel Vivaro-e, van con 3 lunghezze e autonomia fino a 330 km

Un mezzo ideale per le consegne dell'ultimo miglio, capace di entrare comodamente nei centri urbani senza alcuna limitazione, tutto disponendo di un'autonomia elettrica fino a 230 oppure 330 chilometri. Primo veicolo commerciale Opel completamente elettrico, Vivaro-e rappresenta un passo importante nell'ambito della strategia 'Opel goes electric' secondo la quale il marchio di Russelsheim offrirà una versione elettrificata di ogni sua vettura e veicolo commerciale entro il 2024, la prossima sarà il Combo-e, nel 2021. Disponibile in tre lunghezze (4,6 metri, taglia 'S', da febbraio 2021; 4,95 metri, taglia 'M'; 5,30 metri, taglia 'L') e varie versioni di carrozzeria (furgone, doppia cabina e pianale cabinato), vanta di una capacità di carico utile di 1.275 kg, quasi al livello della versione Van 2 litri diesel (portata utile massima 1.405 kg). Inoltre, è l'unico veicolo elettrificato nel segmento di un produttore automotive equipaggiabile con un gancio traino con una capacità di rimorchio massima di 1.000 kg. I clienti di Opel Vivaro-e possono scegliere tra due dimensioni della batteria agli ioni di litio, a seconda delle loro esigenze: con 75kWh per un massimo di 330 km oppure per coloro che fanno un uso quotidiano meno intenso del loro veicolo, con 50kWh e un raggio di azione fino a 230 chilometri, entrambi calcolati nel ciclo WLTP. Le batterie sono composte rispettivamente da 27 e 18 moduli e sono posizionate sotto il vano di carico. Con 100kW (136 CV) e 260 Nm di coppia dal sistema di propulsione elettrico,

Opel Vivaro-e offre elevate prestazioni e raggiunge una velocità massima controllata elettronicamente di 130 km/h .



Tramite Wallbox, ricarica rapida o persino un cavo per la ricarica da una presa domestica, se necessario, ogni Opel Vivaro-e offre una vasta gamma di opzioni per ricaricarsi. Per rendere poi ancora più pratico l'utilizzo di Vivaro-e, 'OpelConnect', l'app 'myOpel' e 'Free2Move Services' - il marchio di mobilità di Groupe PSA - offrono soluzioni speciali per veicoli elettrici. I servizi sono accessibili tramite app.



Tra i servizi anche la eCall e le chiamate di emergenza nonché la navigazione Live che fornisce informazioni sul traffico in tempo reale.Grazie al sistema FlexCargo per carichi lunghi sul lato passeggero anteriore, la capacità di carico di 4,6 metri cubidella versione S aumenta a 5,1 metri cubi. Ciò consente il trasporto di oggetti fino a 3,32 m di lunghezza. Le porte laterali e posteriori scorrevoli di Opel Vivaro-e offrono un accesso ampio e comodo all'area di carico o all'abitacolo. Come i suoi fratelli con motori a combustione interna, Opel Vivaro-e offre una gamma insolitamente ampia di sistemi di assistenza alla guida che migliorano la sicurezza dei professionisti riducendo possibili incidenti e i relativi costi. Oltre a un Head Up display, Opel Vivaro-e include Lane Keep Assist, riconoscimento esteso dei segnali stradali, avviso di stanchezza, Semi-Adaptive Cruise Control, avviso di collisione anteriore e frenata di emergenza automatica. I sistemi di infotainment Multimedia Radio e Multimedia Navi Pro di Opel Vivaro-e sono dotati di uno schermo touch da 7,0 pollici.



Entrambi dispongono dell'integrazione del telefono tramite Apple CarPlay e Android Auto. Multimedia Navi Pro offre inoltre la navigazione europea con modalità 3D. Il Vivaro-e è in vendita con prezzi a partire da 32.600 euro (prezzi in Italia IVA e messa su strada escluse).