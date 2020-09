Mercedes Vito 2020, il van mid-size versatile ed efficiente

Funzionale, versatile e adatto ad ogni esigenza. Il Mercedes Vito compie un passo in avanti e arriva in una nuova veste con tante novità che riguardano non solo il look, ma anche i motori e la tecnologia di bordo. Non a caso, il mezzo adatto al trasporto di cose e persone, da sempre rappresenta un punto di contatto tra il mondo delle auto e quello dei van della Stella: basti pensare che il veicolo, prodotto nella città spagnola di Vitoria, nella sua terza generazione ha venduto, da quando è stata lanciata sul mercato nell'autunno 2014, circa 530.000 esemplari in tutto il mondo.

Le sue doti lo rendono l'unico modello della classe disponibile in tre lunghezze, con due passi e tre sistemi di trazione. Inoltre è best in class della sua categoria grazie ad un carico utile che può arrivare a 1.369 kg. Tante le varianti tra cui è possibile scegliere: come furgone soddisfa in modo affidabile tutti i requisiti per il trasporto di beni e merci, ma può essere utilizzato come magazzino ricambi mobile e veicolo per il servizio assistenza; il Vito Tourer, invece, trasporta principalmente persone e beni, spesso nell'ambito del trasporto in proprio. Vito Mixto rappresenta l'anello di congiunzione tra Furgone e Tourer ed è particolarmente adatto per gli spostamenti di squadre di artigiani. Per il mercato italiano, previste due configurazioni: Cargo e Pro, mentre il Tourer è disponibile nelle linee Base, Pro o Select. Il restyling 2020 porta in dote una serie di novità che riguardano, in primis, l'introduzione della nuova generazione di motori diesel quattro cilindri, potenti ed efficienti con propulsori OM 654. Quattro le varianti di potenza: Vito 110 CDI da 75 kW (102 CV) e 270 Nm di coppia; Vito 114 CDI da 100 kW (136 CV) e 330 Nm di coppia; Vito 116 CDI da 120 kW (163 CV) e 380 Nm di coppia; Vito 119 CDI da 140 kW (190 CV) e 440 Nm di coppia. La generazione di motori OM 654 è ancora più efficiente rispetto alla generazione OM 651 grazie ad una serie di miglioramenti (basamento in alluminio, pistoni in acciaio) che si traducono, ad esempio, in un risparmio di carburante pari a circa il 13% sul nuovo Vito 119 CDI rispetto alla versione precedente. Disponibile inoltre, per la prima volta e senza limitazioni, il cambio automatico 9G-TRONIC. In combinazione con la nuova famiglia di propulsori OM 654, Mercedes-Benz Vito è equipaggiato di serie con trazione posteriore, in via opzionale con trazione integrale permanente 4x4, che consente al veicolo di muoversi con disinvoltura su qualsiasi terreno. Nella variante con trazione anteriore, Vito è disponibile con il propulsore di accesso della famiglia OM 622: questi quattro cilindri con cilindrata di 1,7 litri da 75 kW e da 100 kW sono montati in posizione trasversale ed abbinati ad un cambio manuale a sei rapporti. Tra le novità le sospensioni pneumatiche Airmatic, una maggiore sicurezza grazie al Distronic, che consente di regolare e mantenere la distanza dal veicolo che precede, e al Brake Assist attivo; il miglioramento della telecamera per la retromarcia assistita; lo specchietto retrovisore interno digitale; un nuovo portfolio Infotainment. Esteticamente i 'ritocchi' riguardano la nuova griglia del radiatore circondata da tre lamelle di colore nero (può essere anche cromata) ed un abitacolo con nuovi rivestimenti dei sedili, per una esperienza di bordo che strizza l'occhio alle vetture. I prezzi partono da 24.027 euro + Iva (per la versione Furgone), che diventano 25.554 euro + Iva per il Mixto fino ad arrivare ai 27. 057 euro + Iva del Tourer. Per quanto riguarda la versione elettrica, Mercedes-Benz eVito, prevista una soluzione di noleggio a lungo termine che, ad esempio, sull'eVito Furgone Long (prezzo 44.754 euro + Iva) prevede 48 rate da 856 euro + Iva / 80.000 km con anticipo zero, colonnina di ricarica e aria condizionata incluse.