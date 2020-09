Nissan, con Z Proto si apre nuovo capitolo sportive

Nissan è pronta a scrivere un altro capitolo della sua mobilità del futuro che si prospetta audace, emozionante e piena di novità. Dopo il reveal, nei mesi scorsi, del nuovo crossover elettrico Arya, il prossimo appuntamento è previsto per il 16 settembre. Per quella data, la casa nipponica alzerà il velo sulla futura auto sportiva. Al momento è stato possibile dare un'occhiata ad un breve teaser che anticipa - anche se si scruta davvero pochissimo - come sarà la vettura.

Quel che è certo è che la Z Proto avrà il cambio manuale, come si intravede dal filmato, cosa che sottolinea quanto la vettura sia stata concepita per i puristi della guida dinamica. Brevemente è stato possibile anche intravedere la linea della nuova vettura, che sembra essere ispirata ai modelli 'Z' del marchio, con una silhouette affusolata capace di esprimere un grande senso di dinamismo, proprio come le auto sportive che la casa ha prodotto in passato.