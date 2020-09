Opel alza velo su Zafira-e Life, due autonomie disponibili

Una lounge su ruote, completamente elettrificata. Opel apre gli ordini della nuova Zafira-e Life, van passeggeri disponibile in Italia al prezzo di 49.910 euro (prezzi chiavi in mano in Italia, Zafira-e Life M Business 50kWh), una cifra che scende a 31.678 grazie all'ecobonus statale e agli incentivi Opel in Italia (in caso di rottamazione di un veicolo inquinante). Fino a nove posti e disponibile in tre lunghezze (Small,Medium,Large), la maggior parte delle versioni di Opel Zafira-e Life hanno un'altezza di 1,90 m e possono quindi accedere ai garage sotterranei. In Italia la Zafira-e Life sarà declinata nelle versioni Edition, Business Edition, Elegance Business Elegance. Con 100kW di potenza (136 CV) e 260 Nm di coppia massima dal sistema di propulsione elettrica, Opel Zafira-e Life offre prestazioni più elevate rispetto alla maggior parte dei veicoli elettrici multiuso (MPV). La velocità massima controllata elettronicamente di 130 km/h consente la guida in autostrada risparmiando al tempo stesso l'autonomia elettrica.

I clienti possono scegliere tra due dimensioni di batterie agli ioni di litio all'avanguardia, a seconda delle loro esigenze: con 75 kWhe una autonomia top fino a 330 chilometri (ideale per famiglie numerose in vacanza) o con 50 kWh e una autonomia fino a 230 km, entrambe calcolate nel ciclo WLTP. Le batterie sono composte rispettivamente da 18 e 27 moduli. Inserita sotto il vano di carico dove non compromette la capacità del bagagliaio. Per la ricarica, utilizzando una stazione di 100 kW di potenza in corrente continua (CC), sono necessari circa 30 minuti affinché la batteria da 50 kWh raggiunga l'80% dello stato di carica (circa 45 minuti per la batteria da 75 kWh). A seconda del mercato e dell'infrastruttura, Zafira-e Life è dotata di caricabatterie di bordo da 11 kW trifase (in opzione) o monofase da 7,4 kW di serie.

Per rendere l'utilizzo ancora più pratico,"OpelConnect", "MyOpel" App e "Free2Move Services" offrono soluzioni speciali per tutti i veicoli elettrici Opel, incluso Zafira-e Life. I servizi sono accessibili tramite App.La funzione "Charge My Car" dall'App "Free2Move Services" consente l'accesso a oltre 195.000 punti di ricarica in tutta Europa, incluso il pagamento. Con le funzioni di controllo remoto elettronico "OpelConnect", i clienti possono inoltre utilizzare il proprio smartphone per controllare lo stato di carica della batteria o programmare i tempi di ricarica e condizionamento dell'aria. Opel offrirà Zafira-e Life è disponibile in tre lunghezze, ognuna su misura per le esigenze del cliente e disponibile con un massimo di nove posti.Opel Zafira-e Life "Small"(prezzo chiavi in mano in Italia a partire da 48.910 euro con allestimento Business Edition molto ben equipaggiato) compete con monovolume compatte, ma offre molto più spazio e può trasportare fino a nove passeggeri, veramente senza rivali in questa classe.

Opel Zafira-e Life Medium( prezzo chiavi in mano in Italia da 51.560 euro con livello di allestimento Edition) è di 35 cm più lunga, ha un passo di 3,28 m e quindi più spazio per le gambe per i passeggeri posteriori, il che lo rende un concorrente forte per le monovolume di medie dimensioni nel segmento D. Con una capacità di carico di circa 4.500 litri, Opel Zafira-e Life "Large"(prezzo chiavi in mano in Italia a partire da 50.810 euro livello di allestimentoBusiness Edition) è un rivale per monovolume ancora più grandi. A bordo lo spazio è assicurato: ribaltando i sedili della terza fila si aumenta la capacità di carico di Opel Zafira-e Life "S" fino a 1.500 litri (a livello del tetto). La rimozione dei sedili posteriori (che sono altrettanto facili da reinstallare) aumenta la capacità di carico totale fino a 3.397 litri. La nuova monovolume Opel completamente elettrica è dotata di numerosi sistemi di assistenza alla guida. Unico in questo segmento è anche il display head-up a colori. Compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto.