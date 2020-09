Hyundai, ultimi test per nuova Tucson prima del reveal

Dopo un intenso periodo di sviluppo tra i centri prove di Hyundai e le strade e i terreni di tutto il mondo, Hyundai Tucson è stato affinato in Repubblica Ceca e Austria in vista del suo lancio sul mercato. La quarta generazione del suv best-seller di Hyundai, nonché la prima versione sviluppata con il nuovo linguaggio stilistico di Hyundai, 'Sensuous Sportiness', offre anche nuove dinamiche di guida, grazie a powertrain e trasmissioni molto reattivi, abbinate a caratteristiche di praticità per l'utilizzo quotidiano, dalla trazione integrale alle capacità di traino.



Negli ultimi mesi Tucson è stata sviluppata e collaudata in Europa, attraverso test dinamici, prove di durata e di accelerazione sul circuito più impegnativo al mondo, il famoso Nürburgring Nordschleife. Inoltre, con l'obiettivo di soddisfare le elevate aspettative dei clienti europei, nuova Tucson è stata sottoposta a rigorosi test sulle strade pubbliche di tutta Europa: dall'inteso freddo degli inverni in Svezia, alle prove della capacità di traino nelle Alpi, fino alle alte temperature nel sud della Spagna. Durante il periodo di test effettuati in un centro prove dedicato in Repubblica Ceca, la nuova generazione di Tucson ha dimostrato le proprie qualità in tutte le diverse condizioni ed è stata messa alla prova in differenti scenari. La trazione integrale, la distribuzione della coppia, il controllo della frizione e la coppia a basse velocità sono stati testati per permettere la guida di nuova Tucson sui terreni più impegnativi senza scendere a compromessi. Sulle strade più impervie, gli ingegneri hanno verificato la solidità dell'intera struttura del modello guidando il veicolo su due ruote opposte e aprendo tutte le portiere, il portellone posteriore e il tetto panoramico, per poi richiudere tutto senza problemi confermando l'ottima rigidità complessiva del modello.



Per testare rumore e vibrazioni del veicolo i tecnici hanno lavorato su apposite superfici NVH (Noise Vibration Harshness), che hanno consentito l'individuazione di alcuni rumori anomali emessi in determinate situazioni, poi prontamente ridotti.Nuova Tucson è stata testata anche in acqua, così da permettere un controllo sulla corretta tenuta, anche alle più elevate velocità, di alcune componenti come la copertura sottoscocca e i parafanghi. In aggiunta, i tecnici hanno verificato la capacità del modello di percorrere agevolmente guadi profondi dai 20 ai 30 centimetri, mentre il freno a mano, l'Autohold Assistant e il Downhill Brake Control hanno dovuto dimostrare la loro durabilità su colline ripide con pendenze tra il 30% e il 45%.



Anche la frizione è stata messa alla prova nelle condizioni più estreme. Dopo aver dato prova in Repubblica Ceca della sua durabilità, nuova Tucson ha dimostrato la propria capacità di traino sulle Alpi austriache. È ora in corso la sessione finale dei test, che permetterà ai tecniciHyundaidi integrare sul modello di produzione le più recenti scoperte, garantendo ai clienti futuri un'esperienza di guida divertente e affidabile. Nuova Tucson verrà prodotta nello stabilimento Hyundai Motor Manufacturing Czech (HMMC), in Repubblica Ceca, diventando così la terza generazione di Tucson a essere prodotta in Europa, per l'Europa. Il reveal è previsto per il prossimo 15 settembre.