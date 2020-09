Audi Q3 e A3, più efficenza dei propulsori e tecnologia

Evoluzione continua per i propulsori Audi Q3 e Audi Q3 Sportback in funzione della massima efficienza. Grazie all'estensione dell'omologazione WLTP 3.0, le motorizzazioni centrali all'offerta dei SUV compatti Audi sono ancora più pulite e performanti e si arricchiscono ulteriormente le dotazioni di sicurezza e l'infotainment di nuova Audi A3. Le motorizzazioni 2.0 TDI S tronic 150 CV e 2.0 TDI quattro S tronic, che nei primi otto mesi del 2020 sono state protagoniste del 65 per cento delle immatricolazioni dello sport utility compatto e del SUV coupé dei quattro anelli, beneficiano dell'omologazione Euro 6 d-ISC-FCM (WLTP 3.0).

Un aggiornamento che si estende anche al propulsore 1.5 TFSI 150 CV e che comporta una riduzione tanto dei consumi quanto delle emissioni di CO2. Prendendo come riferimento le unità 2.0 TDI S tronic 150 CV e 2.0 TDI quattro S tronic, l'omologazione WLTP 3.0 si riflette positivamente sul contenimento dei consumi di carburante nel ciclo combinato WLTP. Trend analogo per Audi Q3 Sportback, la cui versione 2.0 TDI S tronic 150 CV percorre ora 100 chilometri con 5,5 - 5,9 litri di carburante ed emissioni di 145 - 155 grammi/km di CO2 contro i 5,9 - 6,3 litri e 155 - 166 g/km garantiti dal precedente propulsore, mentre Audi Q3 Sportback 2.0 TDI quattro S tronic WLTP 3.0 copre cento chilometri con 6,4 - 6,9 litri di gasolio e 168 - 181 g/km di CO2 anziché i 7,1 - 7,5 litri e 185 - 196 g/km appannaggio dell'unità con omologazione WLTP 2.0. Considerando una percorrenza all'anno di 20mila chilometri e un prezzo medio del gasolio di 1,30 euro al litro, Audi Q3 Sportback 2.0 TDI S tronic 150 CV e Audi Q3 Sportback 2.0 TDI quattro S tronic vedono ridursi i costi carburante, rispettivamente, da circa 1.600 a 1.500 euro e da 1.900 a 1.750 euro, con vantaggi dal 6,5 per cento a oltre l'8 per cento. Vantaggi che, diversamente, sarebbero ottenibili solo ricorrendo al downsizing delle cilindrate. L'omologazione WLTP 3.0 dei motori TFSI e TDI Audi - le tre unità citate si affiancano al 2.0 (35) TDI quattro S tronic 150 CV, già a listino - non incidono sulle prestazioni, immutate rispetto ai propulsori precedenti. Anzi, il 2.0 (40) TDI quattro S tronic vede crescere la potenza massima, che passa da 190 a 200 CV a fronte della conferma della coppia di 400 Nm.



Grazie all'aggiornamento del motore TDI top di gamma, Audi Q3 scatta da 0 a 100 km/h in 7,3 secondi e raggiunge una velocità massima di 225 km/h contro gli 8,0 secondi e 221 km/h garantiti dallo step da 190 CV, mentre Audi Q3 Sportback accelera da 0 a 100 km/h in 7,3 secondi e tocca i 224 km/h, sopravanzando le performance - 8,3 secondi e 217 km/h - appannaggio del 2.0 TDI 190 CV WLTP 2.0. Novità anche per Audi A3 Sportback e Audi A3 Sedan. Le berline compatte dei quattro anelli, vedono ulteriormente arricchito l'equipaggiamento di serie grazie all'integrazione dell'assistente alla svolta nel supporto alle manovre di aggiramento dell'ostacolo (collision avoid assist).



Sistema, quest'ultimo, che assiste il guidatore nell'evitare un ostacolo individuando una traiettoria alternativa in funzione della distanza, degli ingombri e dello scarto trasversale del veicolo che precede. A una frenata mirata si accompagna una ridotta coppia sterzante per agevolare la schivata. Ora, in aggiunta a quanto descritto, l'assistente alla svolta aiuta il conducente in fase di partenza o a bassa velocità nell'evitare collisioni nelle svolte a sinistra, scongiurando l'impatto con i veicoli provenienti in direzione opposta. Un obiettivo perseguito grazie all'azione diretta sull'impianto frenante.