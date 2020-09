Honda Civic Type R, arriva 'corsaiola' Limited Edition

Una 'Limited edition' per la versione 2021 di Honda Civic Type R. Il nuovo modello, il cui arrivo è previsto per la fine del mese e la cui produzione è limitata a seicento unità, aumenta ulteriormente le prestazioni della 'street legal' con un peso inferiore, una migliore maneggevolezza, una combinazione di cerchi e pneumatici più performanti e un'esclusiva e accattivante vernice Phoenix Yellow, con vernice nera lucida sul tetto e dettagli vari in nero .All'interno, ogni edizione limitata ha una speciale targa numerata sulla console centrale che designa il suo numero di costruzione.

Tanto la 'normale' Civic Type R che la Type R Limited Edition portano avanti numerosi degli aggiornamenti già introdotti per il modello 2020, tra i quali i dettigli di stile esterno e gli aggiornamenti interni come il volante avvolto in Alcantara e una nuova manopola del cambio abbinata. La Type R Limited Edition incorpora però anche molteplici modifiche ingegneristiche e di funzionalità progettate per massimizzare le prestazioni. I piloti sanno che la riduzione del peso è la chiave per migliorare le prestazioni in pista, motivo per cui sono state adottate una serie di misure per ridurre il peso limite del Type R Limited Edition di 46 libbre rispetto al Type R standard.



Sostituendo le ruote standard Type R con leghe di alluminio forgiato leggero si sono risparmiati 18 chili di peso, il che ha un impatto importante sull'agilità e la tenuta di strada con un vantaggio per il comfort. Andando oltre ancora, 28 chili di materiali fonoassorbenti sono stati rimossi dal tetto, dal pannello posteriore, dai parafanghi anteriori e dal cruscotto.



La Type R Limited Edition presenta anche pneumatici Michelin Cup 2 con prestazioni in curva migliorate. Per sfruttare al massimo le ruote più leggere e gli pneumatici, Limited Edition offre una programmazione unica per l'Active Damper System (ADS), che è stato già aggiornato l'anno scorso per campionare gli ingressi 10 volte più velocemente di prima. Allo stesso modo, il servosterzo elettrico assistito è stato riprogrammato per abbinare le elevate prestazioni dinamiche e il peso più leggero delle leghe BBS. Il risultato è un'esperienza di guida in pista ancora più gratificante. Sotto il cofano batte il motore 2,0 litri ad iniezione diretta e turbocompresso 4 cilindri con 306 CV di potenza e trazione anteriore erogata attraverso una trasmissione manuale a 6 rapporti ravvicinati e differenziale a slittamento limitato. Entrambi i modelli Type R consentono ai conducenti di scegliere tra tre modalità di guida, Comfort, Sport e +R, che variano la mappatura dell'acceleratore, la forza di smorzamento e l'assistenza allo sterzo.