Peugeot, in autunno sarà svelato restyling suv big-size 5008

Con più di 300.000 esemplari prodotti dal 2017, la Peugeot 5008 ha avuto un successo di mercato anche in Italia dove sono stati 15mila i clienti che fino ad ora l'hanno scelto. Oggi il suv big-size della casa del Leone si rinnova sfoggiando un nuovo design capace di comunicare modernità coniugando efficacemente raffinatezza e tecnologia: un frontale ridisegnato, nuovi fari posteriori Full LED, colorazioni che sanno esaltare le forme della carrozzeria e una nuova opzione "Black Pack" per distinguersi ulteriormente.



Un'ampia calandra a scacchiera si contrappone ad una serie di inserti nero lucido che enfatizzano la sportività di questo modello, già dal primo livello. Sui modelli GT e quelli dotati anche di GT Pack è presente una griglia specifica con un motivo modulare per enfatizzare l'aggiornamento stilistico delle versioni al vertice della gamma.Anche i fari anteriori sono stati ridisegnati per essere più riconoscibili e per sottolineare ancor più l'evoluzione dello stile. Includono la tecnologia LED sin dal primo livello di allestimento della gamma e sono ampliati dalle DRL(luci di marcia diurne)a forma di artiglio con punta cromata. Questa firma luminosa è perfettamente in linea con l'attuale stile Peugeot. Nella parte posteriore, inuovi fari sono aggiornaticontecnologia Full LED a 3 artigli(compresa la luce di retromarcia) per comunicare una firma luminosa anche a chi segue l'auto. Gli indicatori sono a scorrimento. La versione GT con Pack adotta il nuovo cerchio "San Francisco" in alluminio diamantato da 19 pollici per rendere questo allestimento ancora più esclusivo. Da notare, inoltre, il restyling del monogramma GT (posizionato sui parafanghi anteriori e sul portellone posteriore).Per i clienti ancor più esigenti in fatto di stile, è disponibile a richiesta sugli allestimenti di vertice GT e GT pack una nuova opzione "Black Pack". Il successo di questo modello è in parte dovuto anche ai suoi interni straordinari. Nel nuovo suv 5008 il Peugeot i-Cockpit si è evoluto per essere ancora più moderno e al top di gamma: tra gli elementi l'head up display e il nuovo touch screen centrale da 10 pollici. Sulla consolle centrale, tutte le versioni dotate di cambio automatico hanno ora di serie il selettore della modalità di guida che consente al guidatore di scegliere tra modalità di guidaNormal, Sport ed Eco. Di ultima generazione gli aiuti alla guida disponibili su questo modello: a bordo troviamo, tra gli altri, il Night Vision, l'Adaptive Cruise Control con funzione Stop&Go, il Lane positioning assist, la frenata automatica di emergenza di ultima generazione ed il riconoscimento esteso dei segnali stradali.Per il massimo comfort anche l'Adaptive Cruise Control con funzione di rallentamento fino a 30 km/h, il Visiopark 1 e 2, il Park Assist, assistenza attiva al parcheggio in parallelo o perpendicolare e il Driver Attention Alert, che rileva l'attenzione del conducente su lunghi periodi di guida. Le applicazioni principali dello smartphone vengono riprodotte nello schermo centrale grazie alla compatibilità MirrorScreen, grazie ai protocolli di connessione Apple CarPlay e Android Auto. Per ricaricare i dispositivi mobili presenti a bordo, oltre alla ricarica wireless dello smartphone (disponibile a richiesta), sono presenti una presa USB nella fila 1 edue nuove prese USB nella fila 2. Nuovo 5008 è disponibile con i seguenti motori termici: PureTech 130 S&S con cambio manuale a 6 rapporti, PureTech 130 S&S con cambio automatico EAT8 a 8 rapporti e PureTech 180 con cambio automatico EAT8 a 8 rapporti per l'alimentazione a benzina, mentre per il diesel sono previsti il BlueHDi 130 S&S con cambio manuale a 6 rapporti, il BlueHDi 130 S&S con cambio automatico EAT8 a 8 rapporti e il BlueHDi 180 S&S con cambio automatico EAT8 a 8 rapporti.



Ordinabile da autunno, è disponibile da gennaio del prossimo anno.