Mò eKickScooter 65, monopattino Seat per una mobilità pulita

La mobilità urbana, in continua evoluzione, sta subendo un cambiamento radicale, anche e soprattutto in seguito al Covid-19, che sta orientando le persone verso spostamenti singoli e 'ecosistenibili', tutto allo scopo di garantire la sicurezza e tutelare la salute. Una sorta di micromobilità, possiamo definirla, quella che riguarda molte città e che, alla circolazione delle auto private (con un calo netto dell'uso dei mezzi pubblici), affianca soluzioni green e pratiche come la bicicletta ed il monopattino.



In particolar modo, negli ultimi mesi, si è assistito ad una vera e propria impennata - nei grandi centri e non solo - dell'utilizzo di questo tipo di mezzi, capaci di garantire spostamenti rapidi e veloci, all'interno di circuiti urbani.



La casa spagnola Seat segue questa strada, ormai già tracciata, con il lancio - anche in Italia - del Seat Mò eKickScooter 65, secondo monopattino del marchio, che risponde alle necessità degli utenti privati e, grazie alle sue doti, apre nuove opportunità come fornitore di servizi, rispondendo a una delle principali tendenze della mobilità del futuro: l'economia collaborativa e condivisa. L'illuminazione anteriore e posteriore, così come la luce di frenata e il catarifrangente laterale/posteriore aumentano la visibilità del veicolo, mentre il freno a tamburo anteriore e il freno elettrico posteriore ne migliorano la sicurezza. Seat Mò eKickScooter 65 è disponibile in un'esclusiva tonalità di rosso intenso matte. Seat Mò eKickScooter 65 facilita la mobilità delle persone nei contesti urbani in totale ed assoluta libertà, così come abbiamo avuto modo di testare lungo le strade del centro storico di Verona. Tutto questo, in modalità totalmente elettrica e pulita.



Il design specifico per flotta ha permesso di aumentare l'autonomia fino a 65 km grazie a un pacco batterie più grande di 551 Wh. Gli pneumatici senza camera d'aria e la ruota posteriore con freno elettrico integrato consentono inoltre di garantire comfort ottimale ai passeggeri. L'eKickScooter 65 è tra gli eKickScooter più resistenti del mercato, disegnato e sviluppato per durare. Al fine di rispettare le normative di alcuni mercati, in particolare in Germania, uno dei Paesi con maggiori restrizioni in termini di normativa, eKickScooter, Seat Mò eKickScooter 65 ha una velocità massima di 20 km/h. Tempo di ricarica previsto: tre ore e mezzo.



Il nuovo monopattino Seat offre una potenza nominale di 350 W, sufficiente per salire pendenze fino a 20°. Per offrire una maggiore versatilità, Seat Mò eKickScooter 65 consentirà all'utente di scegliere tra tre modalità di guida: Eco, Drive e Sport. Disponibile a 799 euro, rientra nella gamma 'green' che comprende un altro monopattino elettrico e lo scooter 125, il motorino 100% elettrico che farà il suo debutto in Italia l'anno prossimo, offrendo modalità di trasporto adatte alla realtà delle nostre città e zone urbane.