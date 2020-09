Jeep Grand Wagoneer, arriverà nel 2021 il nuovo supersuv FCA

C'era grande attesa per l'evento virtuale di oggi, quello in cui Christian Meunier, presidente globale del marchio Jeep - FCA ha svelato al mondo da uno studio televisivo di Detroit il nuovo modello Grand Wagoneer. Questo concept, che prefigura l'auto di serie che debutterà nel 2021, non va soltanto ad ampliare l'offerta di off-road del brand di FCA aggiungendosi nella parte altra del portofolio a Grand Cherokee, ma segna il rientro di Jeep nel mercato premium-luxury, caratterizzato sicuramente da grandi opportunità di sviluppo in Usa, in Cina e nella stessa Europa. Non a caso Grand Wagoneer ha dimensioni importanti, propone sette posti su tre file di sedili e annuncia - quando passerà dallo stato di concept a quello di modello di serie - il debutto di molte novità, compresi i materiali e le finiture per l'abitacolo.

Questo suv full size ripropone il nome - simbolo stesso dell'American Premium - nato come Wagoneer nel 1962 e poi evoluto in Grand Wagoneer nel 1984. ''Il nostro nuovo Grand Wagoneer Concept segna il primo passo nella rinascita di Wagoneer, una vera e rara icona americana premium - ha affermato Christian Meunier, presidente globale del marchio Jeep - FCA e con l'elettrificazione di ciascuna linea di prodotto Jeep nei prossimi anni e la reintroduzione di Wagoneer, ci stiamo rapidamente espandendo in nuovi segmenti esempre più nel premium''. Wagoneer è un modello radicato nel leggendario marchio Jeep e nella sua storia fatta di capacità, autenticità e libertà e ''il suo ritorno - ha ribadito Meunier - ci consente di espanderci in una fascia di mercato molto più premium con nuovi livelli nel design e nelle funzionalità avanzate di sicurezza e tecnologia. Grand Wagoneer diventerà lo standard di raffinatezza, autenticità e mobilità moderna''.Grand Wagoneer, assieme al più compatto Wagoneer, arriverà nelle showroom Jeep il prossimo anno e rinascerà in America - a Warren nel Michigan, un prodotto - è stato sottolineato - al 100% made in Usa. La versione di serie del Grand Wagoneer vanterà capacità ai vertici della categoria grazie alla disponibilità di tre sistemi 4x4 e alle sospensioni pneumatiche Quadra-Lift. E come intende promettere il Grand Wagoneer Concept, svelato oggi, la versione di serie racchiuderà i valori si un suv premium con l'obiettivo di essere moderno ma anche autenticamente Jeep. Fedele agli stilemi del brand, ma piacevolmente 'contaminato' da tocchi di modernità e innovazione nei materiali. Molto interessante il trattamento della tradizionale griglia a sette fessure: ogni apertura presenta un intricato reticolo leggero, mentre una serie di Led forma un contorno luminoso che contribuisce a sottolineare la larghezza e l'identità del veicolo.Ai lati della griglia si trovano due proiettori Led bi-funzionali con finitura in vero legno di teak, mentre un'altra 'concessione' nei materiali è rappresentata dal rame che è usato assieme all'alluminio per la scritta laterale Grand Wagoneer, accompagnata dalla bandiera americana per rendere omaggio all'origine del marchio.Altri elementi in teak si ritrovano sul tetto nei mancorrenti dotati di quattro aperture che sono appunto rifinite in legno. Fedele al suo nome, il Grand Wagoneer offre un interno decisamente spazioso per un massimo di sette passeggeri grazie alle sue spaziose e comode poltrone girevoli in prima e seconda fila, nonché alla sua terza filaMolti degli elementi interni rendono omaggio alla ricca storia del Grand Wagoneer, come il volante a due razze. L'apertura della portiera del conducente rivela il bordo esterno del cruscotto che presenta un'iscrizione - EST. 1963 - che ricorda l'anno del debutto del primo Wagoneer. Mentre il modello di allora era caratterizzato da un ampio uso di legno all'esterno, Grand Wagoneer Concept ospita una grande quantità di vero legno trattato termicamente nei suoi interni.Ulteriori dettagli interni sostenibili includono un rivestimento del padiglione interamente in microfibra premium completamente riciclabile con effetto pelle scamosciata, nonché tappeti di alta qualità realizzati in fibra Thrive ottenuta da riciclaggio. Il PUR, materiale sintetico sostenibile, è stato scelto per rivestire tutte le superfici di sedili, console, porte e cruscotto. Quasi 45 pollici totali di schermi sono disponibili nel cruscotto - suddivisi su quattro display - mentre i passeggeri della seconda fila hanno a disposizione un totale di 30 pollici di schermi.



Quando verranno svelate le caratteristiche meccaniche, Grand Wagoneer Concept confermerà il suo posizionamento 'top' anche con un sistema di propulsione ibrido plug-in in linea con i piani di elettrificazione del marchio ma anche capace di ribadire la tradizionale superiorità dinamiche di Jeep.