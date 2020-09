Rolls Royce Ghost, tutto il minimalismo del super lusso

Completamente nuova, tecnologica e minimalista pur nel lusso. E' la nuova Rolls Royce Ghost che la casa di Goodwood ha svelato dopo una lunga campagna di avvicinamento a suon di teaser. A caratterizzare la nuova arrivata è il design ben definito e tutta una serie di nuove funzionalità. Alla base della Ghost c'è la stessa architettura in alluminio flessibile utilizzata per Phantom e del Cullinan, mentre sotto al cofano batte un cuore V12 biturbo da 6,75 litri, con una potenza di 563 CV e 850 Nm di coppia.

Il motore è posizionato dietro l'assale anteriore della Ghost, in modo da consentire alla berlina una perfetta distribuzione dei pesi. La potenza viene trasmessa alle quattro ruote sterzanti attraverso un sistema a trazione integrale e una trasmissione automatica ZF a otto velocità, con sistema di trasmissione satellitare assistita di Rolls-Royce che disegna i dati GPS per preselezionare la marcia ottimale per le curve imminenti. Una delle caratteristiche innovative della nuova Ghost è il Planar Suspension System. Questo sistema è il risultato di dieci anni di test e sviluppo e incorpora un sistema di telecamere per leggere la strada davanti e preparare l'auto per eventuali cambiamenti del manto stradale. Il software Planar gestisce anche la trazione integrale, lo sterzo integrale, il controllo di stabilità e gli impianti frenanti ad autoasciugatura.



All'interno della Ghost tutti i canoni del lusso Rolls Royce sono rispettati, pur nella ricerca di uno stile minimalista anche nell'abitacolo. Pelli, legni e metalli sono tutti di fattura più che pregiata. Di nuova concezione è la fascia illuminata posizionata di fronte al sedile del passeggero e che riprende il caratteristico motivo astrale del cielo dell'abitacolo, circondando con 850 stelle il nome Ghost con l'utilizzo di 152 diodi. Solo la lavorazione di questo elemento dell'abitacolo ha richiesto qualcosa come 10 mila ore di lavoro.



L'impianto audio non smentisce la qualità sonora quasi da studio di registrazione di ogni nuova Rolls, con un sistema da 1300 Watt sviluppato dalla stessa casa della doppia R, dotato di due microfoni attivi che identificano e contrastano le frequenze di disturbo. Come se non bastasse, ci sono anche ci sono oltre 100 kg di materiale fonoassorbente per aumentare l'insonorizzazione dell'abitacolo. Per il mercato statunitense, il prezzo di partenza rivelato della Ghost edizione 2021 è di 332.500 dollari.