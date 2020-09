Audi Q2, suv compatto evolve nel look e nei contenuti

A quattro anni dal lancio della prima generazione, Audi interviene sul suv compatto Q2 - un modello trendsetter che ha riscosso grande successo - con alcuni aggiornamenti estetici che rendono più distintiva la silhouette e, con l'arricchimento dei servizi Audi Connect ampliati e dei sistemi di assistenza alla guida.Il restyling di Q2, senza intervenire sul corpo vettura, rende i tratti stilistici più netti e squadrati, il tutto a fronte di dimensioni che crescono di pochi millimetri solo in lunghezza - ora di 4,21 metri - per effetto del nuovo scudo posteriore.L'andamento poligonale delle linee, già caratteristico del frontale e delle fiancate del precedente Q2, viene esteso alla zona di coda, con il paraurti che integra un inedito estrattore con cinque inserti pentagonali.

Anche il frontale è stato ridisegnato, per valorizzare le superfici al di sotto dei gruppi ottici. Il tipico single frame ottagonale Audi, collocato in posizione lievemente ribassata, si avvale della più recente finitura della griglia ispirata, anch'essa, al design poligonale. Le prese d'aria ampliate rendono ancora più espressivo il frontale, specie nella versione S Line Edition. I proiettori a Led sono ora di serie, mentre i proiettori Matrix Led (una novità assoluta per Audi Q2 ) con gruppi ottici posteriori a LED e indicatori di direzione dinamici sono disponibili a richiesta.



Da notare che In abbinamento alla navigazione MMI plus, le luci di svolta divengono dinamiche e illuminano la curva prima ancora che il conducente agisca sullo sterzo. Interessanti novità anche nell'abitacolo, in molti casi ispirate alle forme poligonali dell'esterno: ne è un esempio il look delle bocchette di aerazione, del pomello della leva del cambio o del selettore della trasmissione S Tronic. Disponibili a richiesta anche gli interni S Line con sedili anteriori sportivi e gli inserti Format retroilluminati in diverse 10 colorazioni.Nel Q2 model year 2021 si amplia gamma di soluzioni per la visualizzazione delle informazioni di bordo e l'infotainment. L'offerta spazia dalla strumentazione con display a colori, di serie dal secondo livello di allestimento, sino alla soluzione integralmente digitale dell'Audi virtual cockpit da 12,3 pollici, di serie per la variante Business plus. Alla radio digitale MMI plus della versione d'ingresso si affianca il sistema di navigazione MMI plus con MMI touch, ora corredato di uno schermo da 8,3 anziché da 7 pollici. Tra le novità di Q2 MY 2021 spicca la presenza di serie, sin dalla versione d'ingresso, dei servizi Audi Connect Remote & Control che forniscono informazioni utili sulla vettura, collegandola allo smartphone tramite l'app myAudi.



Nuovo Q2 - che sarà nelle concessionarie italiane di Audi nel quarto trimestre - debutta con il quattro cilindri benzina 1.5 (35) TFSI da 150 Cv e 250 Nm di coppia, omologato per 5,8 - 6,5 l/100 chilometri nel ciclo combinato WLTP con emissioni di CO2 di 133 - 149 g/km. L'efficienza del propulsore è rafforzata dalla tecnologia cylinder on demand (COD), che disattiva due cilindri ai carichi medi e bassi. Entro la fine dell'anno amplieranno la gamma ulteriori unità a benzina TFSI e a gasolio TDI, tutte omologate per rispettare la normativa antinquinamento Euro 6 d-ISC-FCM (WLTP 3.0). Un obiettivo cui concorre, nel caso dei propulsori Diesel, il sistema SCR twin-dosing con doppia iniezione d'urea idoneo ad abbattere gli ossidi di azoto (NOx). Audi Q2 in versione S Line viene proposto, a richiesta durante la fase dei lancio, con il pacchetto Edition One, particolarmente ricco. Alla verniciatura verde Mela e grigio Zinco si accompagnano dotazioni di pregio quali assetto sportivo, proiettori Matrix Led con gruppi ottici posteriori a Led e indicatori di direzione dinamici, cerchi in lega Audi Sport da 19 pollici e sedili anteriori sportivi rivestiti in pelle/similpelle nera con cuciture a contrasto. La Edition One si distingue esternamente per lo spoiler al tetto in tinta, i retrovisori laterali in nero lucido, il pacchetto look nero con gli anelli Audi e la denominazione modello dalla finitura total black, la verniciatura a contrasto in grigio Manhattan, le decal Q2 lungo le fiancate e i montanti posteriori in nero brillante con logo Audi.