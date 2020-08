Jeep Grand Wagoneer: lancio il 3 settembre con Wrangler 4xe

Il conto alla rovescia attivato da Jeep sta per scadere, ma come è stato precisato nell'ultimo teaser relativo al nuovo suv premium Grand Wagoneer i riflettori si accenderanno non solo su questo modello completamente inedito, ma anche sulla prima Wrangler elettrificata nella storia del brand. Giovedì 3 settembre, infatti, occhi puntati all'evento virtuale per il lancio globale del Grand Wagoneer - anche sulla Jeep Wrangler 4xe ibrida plug-in che FCA aveva svelato lo scorso gennaio al CES di Las Vegas a fianco della Renegade 4xe già introdotta in diversi mercati mondiali. Con il debutto (o meglio il ritorno di questa denominazione caratteristica delle Jeep di lusso) di Grand Wagoneer e il lancio, posticipato a causa della pandemia da Covid, della Wrangler PHEV dotata di batteria ricaricabile da rete e capace di viaggiare per 50 km in 100% elettrico, FCA ribadisce l'impegno non solo ad espandere la propria offerta in rapporto alle esigenze della clientela (i suv a 7 posti sono molto richiesti in Usa e in Cina) ma anche a spostare sempre più la sua gamma verso il 'green', così come richiesto dalle normative sulle emissioni.



Al riguardo è logico attendersi che anche Grand Wagoneer, e il fratello minore Wagoneer, verranno proposti in una seconda fase dopo il lancio anche in varianti 4xe, cioè ibride plug in.