Mercedes SL 2021, nasce come AMG per puntare più in alto

Mercedes punta di nuovo in alto per la prossima generazione della leggendaria SL, spostando il focus dal mondo delle roadster premium a quello delle supersportive ad alte prestazioni. Lo conferma un comunicato che accompagna la diffusione di alcune immagini della futura generazione della SL che passerà in gestione a Mercedes-AMG, che ''in quanto marchio di auto sportive e performanti della Mercedes - si legge nella nota - ha assunto la responsabilità dello sviluppo generale del veicolo per la reinterpretazione della mitica roadster''. La prossima generazione della leggendaria SL Roadster sta tornando alle radici del 1952, quando questo modello originò nel motorsport, Dopo una lunga fase di sviluppo digitale, di prove su banco e simulatori, la nuova SL sta entrando ''in una fase programmata di test di guida dinamica ad ampio raggio presso il Centro Prove del Gruppo a Immendingen ed anche su strade pubbliche''.Prevista per il 2021, la nuova Mercedes SL dovrebbe dunque essere basata sulla architettura MSA (Modular Sports Architecture) condiviso con la Mercedes AMG GT e, secondo indiscrezioni, sarà costruita accanto a questo modello d'elite nello stesso impianto di Sindelfingen. L'obiettivo è evidentemente quello di riportare ai vertici del segmento delle sportive scoperte un modello che vanta un DNA strettamente legato a quello della 300 SL Ali di Gabbiano degli Anni '50, delle sue incredibili prestazioni sportive e - a seguire - a quello della altrettanto iconica 300 SL Roadster, la 'scoperta' non solo dei piloti ma anche delle celebrità.