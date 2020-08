Skoda Octavia, arrivano anche le versioni elettrificate

A pochi giorni del lancio della quarta generazione di Skoda Octavia presso la rete delle concessionarie italiane, la gamma di motorizzazioni per il nuovo modello si amplia con l'introduzione delle motorizzazioni elettrificate e del nuovo 1.0 TSI 110 CV. Alle nuove motorizzazioni 2.0 TDI EVO da 115 CV e 150 CV e al 1.5 TSI ACT 150 CV, si affiancano così le prime motorizzazioni elettrificate. In particolare, la nuova variante 1.0 TSI 110 CV e-TEC grazie alla tecnologia mild-hybrid e all'interazione con il cambio automatico DSG a 7 rapporti di serie, migliora l'efficienza del 3 cilindri benzina fino all'8% rispetto al propulsore non elettrificato. Octavia 1.0 TSI e-TEC è disponibile nelle varianti berlina e wagon e nelle versioni Executive e Style, con un listino che parte da 26.950 euro e beneficia di un incentivo fino a 3.940 euro in caso di rottamazione e 1.970 euro senza rottamazione.



Contemporaneamente, entra a listino la motorizzazione 1.0 TSI 110 CV con cambio manuale a 6 rapporti, disponibile nella sola versione Executive e proposta a 24.650 euro per la berlina (25.700 euro per la Wagon). In tema di elettrificazione, novità di grande rilievo è Octavia iV, con tecnologia plug-in hybrid, potenza massima di sistema di 205 CV e coppia massima di 350 Nm.



Octavia iV è equipaggiata con un 1.4 TSI benzina da 150 CV, abbinato a un motore elettrico da 115 CV (85 kW) integrato nel cambio automatico DSG. Grazie alla batteria agli ioni di litio da 13 kWh, Octavia iV è in grado di percorrere fino a 79 km in modalità elettrica (800 km se si somma l'autonomia dei due propulsori). Skoda Octavia iV è disponibile nelle versioni Executive e Style, il listino della berlina parte da 35.650 euro, che diventano 36.700 euro per la Wagon. Per i più sportivi è disponibile la Octavia RS, con finiture sportive, proposta al momento nelle motorizzazioni 2.0 TSI 245 CV e nell'inedita variante RS iV 1.4 TSI plug-in hybrid 245 CV, entrambe a trazione anteriore (a partire da 38.150 euro). Oggi la gamma Octavia può contare su 6 motorizzazioni che beneficiano di incentivi all'acquisto: il 1.0 TSI 110 CV, il 1.0 TSI 110 CV e-TEC DSG, il 2.0 TDI 115 CV, il 2.0 TDI 150 CV DSG e le due varianti plug-in hybrid iV da 205 CV e RS iV da 245 CV. Nei prossimi mesi, l'offerta si completerà con l'arrivo a listino della motorizzazione a metano 1.5 G-TEC 130 CV, della mild-hybrid 1.5 e-TEC DSG 150 CV, della sportiva RS 2.0 TDI 200 CV anche con trazione 4x4 e delle varianti Scout, con assetto rialzato, paraurti specifici e protezioni ampliate per il sottoscocca.