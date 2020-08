Kia Sorento PHEV,si avvicina lancio del modello più 'pulito'

Kia dimostra con la nuova generazione del suv Sorento non solo di sapere progettare e realizzare modelli di livello superiore, degni di essere definiti premium, ma anche di saper cogliere con tempestività le richieste del mercato e di soddisfare al tempo stesso l'evoluzione delle normative ambientali. Quando arriverà sul mercato (in Italia tra fine anno ed inizio 2021) nella inedita versione Plug-in Hybrid, il nuovo suv coreano sarà il Sorento con le emissioni più basse e il più potente di sempre, ma metterà a disposizione della clientela soluzioni - come i 7 posti su tre file di sedili e la trazione integrale - che lo posizioneranno in una fascia alta del segmento, pur con la tradizionale accessibilità del brand e il 'punto forte' dei 7 anni di garanzia per 150mila km. ''Nuovo Sorento rappresenta pienamente il nuovo corso del brand Kia - ha detto ad ANSA Giuseppa Mazzara, marketing communication & CRM director di Kia Motors Italia - focalizzato su design, qualità e tecnologia. Per sottolineare ancora più questo aspetto nel mercato italiano arriverà solo in configurazione ibrida, tra fine dicembre ed inizio gennaio. E sarà molto interessante la configurazione 4x4 sette posti''.Cuore tecnologico della quarta generazione del suv Sorento sarà il sistema ibrido plug-in (cioè ricaricabili ad una presa di corrente) che combina un propulsore turbo T-GDi da 1,6 litri (180 Cv e 265 Nm di coppia) con un'unità elettrica da 66,9 kW e un pacco batterie da 13,8 kWh. Il tutto per una potenza di sistema di 265 Cv e 350 Nm di coppia. ''Sorento Plug-in Hybrid completa la nuova gamma di quarta generazione ed è uno dei due modelli elettrificati disponibili per i clienti europei - ha detto Pablo Martinez Masip, direttore della pianificazione e dei prezzi di Kia Motors Europe - Utilizza un propulsore ibrido turbo per aumentare le prestazioni, ridurre l'impatto ambientale e abbassare i costi di esercizio. I modelli plug-in continuano a crescere in popolarità in tutto il Continente e il nuovo Sorento sarà uno dei modelli elettrificati più spaziosi, pratici e versatili disponibili. Nella prima metà del 2020, i modelli elettrificati, inclusi gli ibridi leggeri, gli ibridi paralleli, gli elettrici a batteria e gli ibridi plug-in - ha ricordato Martinez Masip - hanno rappresentato circa uno su quattro di tutti i veicoli Kia venduti in Europa''.L'autonomia completamente elettrica di Sorento Plug-in Hybrid (che non è ancora stata comunicata perché sono in corso le prove di omologazione, come nel caso della CO2) sarà sufficiente per consentire ai conducenti di completare la maggior parte dei viaggi brevi con la sola energia elettrica. La potenza viene inviata a tutte e quattro le ruote tramite una trasmissione automatica a sei velocità con risposte di accelerazione immediate a qualsiasi velocità.Una serie di innovazioni in tutto il gruppo propulsore assicura inoltre che Sorento Plug-in Hybrid sia il PHEV più avanzato ed efficiente mai prodotto da Kia. Il nuovo modello rappresenta il primo utilizzo da parte di Kia di un sistema di raffreddamento ad acqua del pacco batteria indipendente cosa che garantisce una gestione ottimale del calore e la massima sicurezza. Inoltre nel motore elettrico da 66,9 kW, il rotore beneficia di un nuovo processo di laminazione a due stadi per ridurre i livelli di rumorosità e vibrazioni.