DS 7 Crossback, più 'premium' con allestimento Prestige

DS punta ad aumentare il livello di lusso sulle proprie auto, a cominciare dall'allestimento Prestige. L'obiettivo al quale la casa francese a puntato è quello di rendere la DS 7 Crossback ancora più personalizzabile e completa, con una dotazione di livello 'premium', superiore anche al già ricco allestimento 'Grand chic'. Nella lista dell'allestimento Prestige figurano infatti dettagli al vertice per il brand premium parigino, a partire dai cerchi in lega 19'' Roma, dall'ispirazione Rivoli per l'abitacolo, il Pack sedili elettrici, l'orologio B.R.M R180, vetri e lunotto oscurati, vetri stratificati, il DS Active LED Vision e l'illuminazione abitacolo Lounge. Chi ancora non si accontentasse dell'allestimento Prestige, può poi salire ulteriormente di livello, scegliendo i 20" dei cerchi in lega Tokyo che ospitano pneumatici 235/45 R20, ad un costo aggiuntivo di 700 euro.



Analoga la scelta per gli interni dell'abitacolo, scegliendo l'ispirazione Opera in alternativa a Rivoli. Per i sedili si può scegliere per la pelle, nero basalto o marrone scuro, con lavorazione a braccialetto di orologio. Con questa opzione, i pannelli delle portiere ed il cruscotto possono essere rivestiti in pelle nappa nello stesso colore scelto per i sedili.



L'allestimento Prestige può essere abbinato a tre delle quattro motorizzazioni in gamma: benzina PureTech 180, Diesel BlueHDi 130 oppure 180, per finire con l'ibrida plug-in E-Tense 4x4. In tutti i casi con il cambio automatico EAT8 di serie.