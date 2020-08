Geely, svelati interni ammiraglia berlina Preface

Geely rivela il design degli interni della sua ammiraglia berlina, la Preface. Meno di due settimane dopo aver rilasciato le prime immagini degli esterni della berlina di produzione, la casa automobilistica cinese ha offerto un'anteprima degli interni del nuovo modello.

Descritta come l'auto più 'opulenta' di Geely fino ad ora, l'ammiraglia Preface ha un aspetto moderno all'interno grazie a un design elegante del cruscotto, materiali di alta qualità tra cui la pelle e l'ultima tecnologia disponibile. Il cruscotto è dominato da un display centrale da 12,3 pollici alimentato dal sistema di infotainment Smart EcoSystem di Geely e da un ampio quadro strumenti digitale con grafica configurabile. Nelle foto sono visibili anche il cambio di ispirazione aeronautica e gli interruttori del climatizzatore situati sotto le prese d'aria centrali. Altre caratteristiche menzionate da Geely includono il sistema di altoparlanti ad alte prestazioni BOSE e i sedili in pelle di alta qualità. La casa automobilistica promette anche ''livelli di connettività, intelligenza e qualità all'avanguardia che includono la sicurezza come standard''. La Preface di Geely si basa sulla Common Modular Architecture (CMA) utilizzata anche dal coupé crossover Geely Xing Yue e da molti altri veicoli Volvo e Lynk & Co. La casa automobilistica afferma che in seguito annuncerà la gamma di motori. Costruita nello stabilimento della baia di Hangzhou, la Preface Geely verrà lanciata in Cina nel quarto trimestre di quest'anno.



Successivamente, l'ammiraglia berlina sarà disponibile in altri mercati in tutto il mondo.