Audi S3, via agli ordini della sportiva compatta

Via agli ordini della nuova Audi S3 nelle sue varianti Sportback e Sedan. La 'best seller' della casa dei quattro anelli monta il propulsore 2.0 TFSI che eroga 310 CV e 400 Nm di coppia, consentendo di scattare da 0 a 100 km/h in 4,8 secondi. La dotazione tecnica prevede il cambio a doppia frizione S tronic a 7 rapporti, la trazione integrale quattro e l'assetto sportivo. A richiesta, sono disponibili gli ammortizzatori regolabili. La nuova Audi S3 è riconoscibile dal frontale con l'ampio single frame esagonale con griglia a nido d'ape in nero titanio e dalle generose prese d'aria squadrate e le calotte dei retrovisori laterali in look alluminio.

Guarda le fotoAudi S3

I gusci degli specchietti sono disponibili, a richiesta, in carbonio, in tinta con la carrozzeria o nella finitura total black in abbinamento al pacchetto look nero che dona ulteriore aggressività alla vettura. I proiettori a LED Audi Matrix con gruppi ottici posteriori a LED, di serie per le versioni sport attitude, integrano le luci diurne a elevata digitalizzazione con un'innovativa matrice luminosa, composta da 15 diodi, che genera un motivo specifico a doppia banda verticale. La vista laterale è caratterizzata dai cerchi in lega da 18 pollici (da 19 pollici per le varianti sport attitude) di serie, mentre l'estrattore, i quattro terminali di scarico cromati a sezione ovale e lo spoiler, disponibile anche in carbonio, contraddistinguono la zona posteriore. La sportività è confermata anche nell'abitacolo, dove il look Black Panel si estende a plancia e consolle. All'innovativo selettore del cambio S tronic (la tradizionale leva appannaggio della precedente generazione viene sostituita da un moderno joystick con tecnologia shift-by-wire) si affiancano gli inserti in alluminio o, a richiesta, in carbonio e le nuove maniglie apriporta il cui design richiama i proiettori anteriori.

La plancia è orientata al guidatore, mentre le bocchette d'aerazione costituiscono la naturale prosecuzione della palpebra della strumentazione digitale. Di serie è previsto l'Audi virtual cockpit da 12,3" nella configurazione plus che consente di optare per differenti layout, tra i quali una grafica spiccatamente sportiva. Il pacchetto luci d'ambiente, di serie per le versioni sport attitude, realizza accattivanti effetti luminosi che sottolineano il design degli interni. I sedili anteriori sportivi con poggiatesta integrati sono inclusi nel primo equipaggiamento, parzialmente rivestiti con materiali ottenuti dal riciclo delle bottiglie in PET e caratterizzati dalle cuciture a contrasto e dal logo S agli schienali.

Al centro della plancia spicca lo schermo touch da 10,1" che consente di gestire la selezione dei media, la navigazione (il sistema MMI plus con MMI touch è di serie) e l'ampia gamma di servizi Audi connect. Il Bang & Olufsen 3D Premium Sound System con suono tridimensionale virtuale nella zona anteriore, disponibile in alternativa all'Audi sound system di serie, ha una potenza complessiva di 680 Watt. Audi S3 Sportback e Audi S3 Sedan condividono il propulsore 2.0 TFSI da 310 CV e 400 Nm di coppia che garantisce uno scatto da 0 a 100 km/h in 4,8 secondi e una velocità massima di 250 km/h (autolimitata) in abbinamento alla trasmissione a doppia frizione S tronic a sette rapporti e alla trazione integrale quattro. Il 'cuore' delle 4WD Audi è costituito dalla frizione elettroidraulica a lamelle, gestita da un software sviluppato in modo specifico per nuova Audi S3.



Disponibili in otto colori carrozzeria, Audi S3 Sportback e Audi S3 Sedan sono proposte a, rispettivamente, 49900 euro e 51200 euro. Le versioni sport attitude vedono il listino partire da 54700 euro per la compatta sportiva a cinque porte, da 56000 euro per la berlina a quattro porte.