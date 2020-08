Jeep Gran Wagoneer, qualità dentro e fuori da suv luxury

Con altre due fotografie FCA ha anticipato altri dettagli del nuovo suv premium Jeep Grand Wagoneer, che affiancando il modello più piccolo Wagoneer, riporterà nel portfolio del celebre brand di 4x4 due modelli destinati al grande pubblico, quello che in questo momento si rivolge negli Stati Uniti al Ford Expedition e alla coppia di Gm Chevrolet Tahoe e Suburban. Come accaduto nei giorni scorsi, anche questa volta la diffusione delle immagini è stata accompagnata dalla sola dicitura 'coming soon', cioè prossimamente, a ricordare la presentazione che dovrebbe avvenire agli inizi del 2021. Intanto circolano voci e mezze conferme. Dai prezzi, che in quel mercato dovrebbero vedere Wagoneer e Grand Wagoneer dal 2021 nella concessionarie rispettivamente a partire da 45.000 e 55.000 dollari (ma con possibilità di arrivare a 100mila per la variante top) al telaio del Grand Wagoneer che sarà lo stesso della nuova generazione Ram 1500, anticipata con la versione TRX da 702 Cv. Oltre a finiture esterne ed interne degne del mondo luxury - e le due immagini si riferiscono proprio a questo - alcuni media nordamericani indicano per il nuovo suv sette posti di Jeep (ma parzialmente anche per il più piccolo Wagoneer) la presenza di ADAS e altre soluzioni di assistenza alla guida capaci di offrire una guida autonoma di livello SAE 3. Oltre ai motori V6 da 3,6 litri e HEMI V8 da 5,7 litri, gli stessi del Ram, Jeep dovrebbe proporre anche le varianti 4xe ibride plug-in.