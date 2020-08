BMW M4, una 'prima' camuffata sul circuito della Moto GP

Si avvicina sempre di più il giorno della presentazione ufficiale della nuova BMW M4, che ha fatto il suo debutto in anteprima in occasione del fine settimana del Gran Premio di Styria della Moto GP. La nuova supersportiva del marchio tedesco, che sarà svelata ufficialmente il prossimo 23 settembre, si è infatti mostrata insieme alla 'sorella maggiore' M4 GT3, al Red Bull Ring, nella giornata che precede le prove libere del GP Stiria, appuntamento del calendario 2020.

I due modelli sono stati mostrati per la prima volta fianco a fianco, entrambi camuffati con una speciale livrea appositamente creata per questo evento. "Sono molto contento di poter presentare qui sia la nuova BMW M4 Coupé che la nuova BMW M4 GT3 - ha affermato Markus Flasch, CEO di BMW M GmbG - In qualità di title sponsor del 'BMW M Grand Prix of Styria' e partner a lungo termine dell'organizzatore della MotoGP Dorna Sports, non riesco a pensare a un posto migliore per tenere questa prima dimostrazione. La BMW M4 Coupé e la sua sorella sportiva M4 GT3 sono le icone della BMW M GmbH e gli esempi principali del trasferimento di tecnologia dal motorsport alla produzione in serie e viceversa. Fin dall'inizio, entrambi i veicoli sono stati sviluppati parallelamente, quindi entrambi presentano molte caratteristiche condivise". Lo stesso Flasch ha poi completato i primi giri sul Red Bull Ring con la BMW M4 Coupé.



Come la nuova BMW M3 e tutti gli altri modelli ad alte prestazioni della casa tedesca e targati 'M', anche la nuova BMW M4 Coupé sarà disponibile in due versioni ad alte prestazioni, ovvero una in grado di scaricare sull'asfalto 480 CV, con cambio manuale a 6 marce, oltre ad un modello Competition da 510 CV con cambio Steptronic M a 8 rapporti con Drivelogic. La versione stradale condivide gran parte della tecnologia con la sua gemella da competizione, a partire proprio dal propulsore che è il sei cilindri in linea di nuova generazione con tecnologia M TwinPower Turbo. La livrea utilizzata in occasione della 'prima' ufficiale, ha permesso a BMW di tenere ancora nascosti alcuni dettagli della nuova generazione, non però la nuova calandra a doppio rene. Dal 2022 la BMW M4 GT3 sostituirà la BMW M6 GT3 come modello top di gamma nell'offerta sportiva dei clienti di BMW. Dal 2016, la BMW M6 GT3 fa parte del portafoglio veicoli BMW M Motorsport e ha vinto per due volte la 24 ore di Spa-Franchorchamps.