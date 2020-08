Bentley Pikes Peak Mulliner, pronto primo di 15 esemplari

Il primo dei quindici esemplari di Pikes Peak Continental GT firmati da Mulliner per Bentley, è uscito dallo stabilimento di Crewe, in Inghilterra. Il modello in edizione limitata è caratterizzato dall'esclusiva verniciatura Radium di Mulliner, dal kit in fibra di carbonio, dalle pinze disco freno Acid Green e dai pneumatici Pirelli P Zero Colour Edition. Il 35 per cento dei veicoli prodotti include anche la decalcomania Pikes Peak opzionale, la stessa utilizzata dal veicolo che detiene il record conquistato nella 'scalata' in montagna.



All'interno spicca come materiale l'Alcantara e le cuciture a contrasto, le fasce in fibra di carbonio e gli esclusivi copridiffusori B&O anodizzati Nero e Radium. "Bentley ha sempre costruito auto che sono una combinazione magica di artigianalità su misura - ha detto Peter Bosch, membro del consiglio di amministrazione della casa automobilistica inglese - e con Mulliner abbiamo aumentato i confini del nostro sistema di produzione attraverso prodotti personalizzati ed edizioni limitate di piccole serie".

La nuova arrivata in casa Bentley celebra il record fatto segnare da una Continental GT standard al famoso Pikes Peak International Hill Climb l'anno scorso, dove il record precedentemente stabilito da un'auto di produzione è stato superato di otto secondi, salendo quasi 5mila piedi attraverso 156 curve in soli 10 minuti e 18,4 secondi.



Esternamente, il nero lucido è stato aggiunto anche agli inserti paraurti inferiori anteriori, al pannello del tetto, agli specchietti alari e alle superfici posteriori. I cerchi sono Mulliner Driving Specification da 22 pollici in Gloss Black e sono di serie. Una griglia opzionale '100' ricorda anche che la scalata da record in collina della Continental GT ha avuto luogo nel centenario di Bentley.