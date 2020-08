Mercedes Classe S 2021, anche una S 63 EQ Performance 804 Cv

Nell'imminenza del lancio, previsto per il prossimo 2 settembre a Sindelfingen, in Germania, e sull'onda delle numerose anticipazioni ufficiali gestite dalla stessa Mercedes, trapelano altre indiscrezioni sulla composizione della futura gamma. L'autorevole blog.mercedes-benz-passion.com - che è vicino a fonti interne dell'azienda - ha dettagliato, ad esempio, quella che potrebbe essere (il condizionale è d'obbligo, anche per ragioni strategiche legate al problema dell'abbassamento delle emissioni medie della CO2) l'offerta di motorizzazioni. I nuovi propulsori, si legge sul sito, risponderanno tutti allo standard Euro 6d-ISC FCM che in pratica corrisponde alla seconda fase della Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure (WLTP).



Una delle novità più interessanti - che sta già facendo preoccupare i principali rivali del settore luxury - sarà la Mercedes S 63 EQ Performance 4Matic che grazie alla presenza della sezione PHEV da 201 Cv, da sommare ai circa 603 Cv del 12 cilindri M 279 M, raggiungerà il livello record di 804 Cv. Come spiega blog.mercedes-benz-passion.com, non sono ancora definitivi i dati del poderoso motore M 29 M, che equipaggerà anche la S 680 4Matic, ma è corretto ipotizzare che per ottenere emissioni allineate con le norme questo motore dovrà rinunciare all'attuale livello di 630 Cv (M279) per arrivare appunto a 603.



Ci sarà anche una seconda versione ibrida plug-in, la S 580 e con motore a benzina 6 cilindri M 256 da 362 Cv a cui si aggiungerà la potenza corrispondente a 141 Cv dell'unità elettrica. Lo stesso propulsore, con identico output, sarà anche sotto al cofano della S 580 e 4Matic. Quattro le Mercedes Classe S 2021 con motore a benzina MHEV: la S 450 con il 6 cilindri M 256 (360 Cv + 21 Cv / 500 + 200 Nm); la S 450 4Matic con il 6 cilindri M 256 (362 Cv + 21 Cv / 500 + 200 Nm); la S 500 4Matic con il 6 cilindri M 256 (429 Cv + 21 Cv / 520 + 200 Nm) e infine la S 580 4Matic con l'8 cilindri M 176 (518 Cv + 21 Cv / 700 + 200 Nm). Interessante - e significativa sul futuro del Diesel - anche la presenza nella gamma 2021 della Mercedes Classe S delle versioni a gasolio S 350 d con il 6 cilindri OM 656 da 282 Cv e 600 Nm di coppia massima e S 400 d con lo stesso motore OM 656 ma con taratura da 326 Cv e 700 Nm.