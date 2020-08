Mahindra Thar, nuovo fuoristrada 'duro e puro' per l'India

Mahindra & Mahindra, una delle società del mega conglomerato indiano da 19,4 miliardi di dollari Mahindra Group, ha presentato a Mumbai - in occasione del 74mo anniversario della indipendenza del Paese - il nuovo suv Thar. Un fuoristrada 'duro e puro' che non nasconde l'ispirazione generale al modello Wrangler della Jeep. Già in passato vi erano state contestazioni fra la marca Usa di FCA e Mahindra (che in Italia possiede Pininfarina e Ssangyong in Corea) circa violazioni dei diritti. Nella fattispecie Jeep aveva ottenuto il blocco delle vendite in Usa di un 'clone' Mahindra, l'ATV Roxor, che veniva costruito a Detroit. Ora, però, anche alla luce della recentente sentenza che ha concesso a Ineos di produrre un 4x4 molto simile al vecchio Land Rover Defender, la Casa indiana sembra poter procedere tranquillamente con l'operazione Thar, destinato al solo mercato interno. Questo fuoristrada a due porte rappresenta - si legge nella nota di Mahindra & Mahindra - un salto di qualità in termini di prestazioni, confort, praticità, tecnologia e sicurezza. ''Con la presentazione del nuovissimo Thar - ha detto Pawan Goenka, Ceo di Mahindra & Mahindra - riscriviamo ancora una volta la storia. Thar è saldamente radicato nella nostra ricca eredità automobilistica e sostiene il Dna Mahindra nella sua forma più pura. Siamo orgogliosi della nostra autentica anima suv che ha tutelato la libertà di questa nazione servendo le Forze Armate sin dagli Anni '50, diventando allo stesso tempo lo spirito di avventura e un'icona dello stile di vita. Il nuovo Thar è un'espressione dinamica di divertimento, libertà e indipendenza, ed è pronto per la sua prossima avventura''. Per questo suv sono previste due motorizzazioni completamente nuove in quanto conformi alle nuove norme indiane BS-6: il benzina mStallion TGDi da 2,0 litri da 150 Cv e 320 Nm e il turbodiesel mHawk da 2,2 litri da 130 Cv e 320 Nm. Inedite anche le opzioni per il cambio, un automatico con convertitore di coppia a 6 rapporti e un manuale a 6 marce accoppiati a un trasferitore 4x4 con inserimento della trazione integrale al 'volo'. Due le opzioni di seduta completamente con 4 sedili rivolti tutti in avanti oppure 2 sedili (quelli anteriori) rivolti in avanti più 4 posti sulle panchette laterali. E in funzione delle caratteristiche dei modelli venduti in India, appare anche molto consistente la dotazione di sicurezza di Thar che propone ABS + EBD, doppi airbag, ESP con mitigazione del ribaltamento e controllo dello slittamento in salita e in discesa. Il tutto in funzione (come dimostra il video disponibile su YouTube https://www.youtube.com/watch?v=F2oXzW6VEFE) di un impiego severo come richiede il mercato, anche professionale, dell'India. Il debutto commerciale è previsto in India per il 2 ottobre.