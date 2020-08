Mercedes-AMG Project One al lavoro in cerca della perfezione

Lo sviluppo della hypercar Mercedes-AMG Project One sta entrando in una nuova fase, avvicinandola sempre di più allo standard di produzione. Lo comunica il Gruppo Daimler confermando che diversi esemplari di pre-produzione stanno ora realizzando test 'veloci' veloci sia in forma statica sui banchi di prova sia in forma dinamica presso il centro tecnologico Mercedes a Immendingen. Per la prima volta, i responsabili del progetto hanno anche autorizzato il test del propulsore ibrido completamente elettrificato e altamente complesso con la sua potenza massima di oltre 735 kW che corrisponde a 1.000 Cv. Avviato ormai da diversi anni - per ottenere una perfezione nel funzionamento in ogni condizione di marcia, anche ad andature 'estreme', il lavoro di sviluppo si sta concentrando anche sull'aerodinamica attiva che, in questa fase, affianca anche alcuni perfezionamenti alla guidabilità. La complessa interazione tra i vari componenti attivi come le lamelle, le prese d'aria nei parafanghi anteriori o l'ampio profilo alare posteriore sta ora confermando la sua efficacia anche al di fuori della galleria del vento come mezzo per fornire l'eccezionale dinamica laterale dell'auto.



L'obiettivo di raggiungere una nuova dimensione della dinamica di guida e delle prestazioni per un veicolo stradale con la Project One e quindi stabilire una nuova pietra miliare nella storia automobilistica si sta dunque avvicinando gradualmente. L'adattamento di un'unità motrice di Formula 1, come quella dell'inedito modello Mercedes-AMG, è estremamente complesso per una hypercar che sarà omologata per la circolazione stradale.



Insieme alla sua impressionante dinamica di guida l'auto dovrà anche fornire perfette prestazioni quotidiane ed essere in grado di muoversi in modalità completamente elettrica. Per molti aspetti, come il livello di rumore, il team di sviluppo si è avventurato con questo progetto in un territorio inesplorato, lavorando con grande tenacia ed eccezionale competenza ingegneristica per trovare soluzioni che potessero essere sviluppate fino alla produzione di serie.



Parallelamente ai numerosi test dinamici in corso con i veicoli del progetto, il lavoro di sviluppo relativo continua anche presso la sede dell'azienda ad Affalterbach. I vari sistemi del veicolo vengono testati meticolosamente sui banchi prova e nel simulatori interno. Il passo successivo in questo vasto programma di test e sviluppo è già chiaro: le prestazioni del Project One saranno presto testate anche sul circuito nord del Nurburgring.