Ram 1500 TRX, arma FCA per puntare a leadership nei pick-up

Il senso del lancio in Usa del nuovo Ram 1500 TRX da parte di FCA è efficacemente sintetizzato da quanto ha scritto un autorevole magazine nordamericano: ''Dopo la presentazione del Ram 1500 TRX 2021, il Ford F-150 Raptor non sembra adesso più così forte''. Il nuovo modello sportivo della gamma Ram, che nel portfolio di Fiat Chrysler Automobiles raggruppa i veicoli commerciali e tutti i light truck, elemento 'centrale' del business in nordamerica, anticipa infatti un inedito telaio che sarà la base di tutti i prossimi 1500, compresi quelli con motore benzina meno 'rabbioso' e quelli con il V6 EcoDiesel tanto apprezzato dai clienti Usa. Ed è un segnale forte, così come lo sono state le ultime novità Jeep in risposta al lancio del 4x4 Ford Bronco, della capacità di FCA di competere ai massimi livelli con l'Ovale Blu che, com'è noto, detiene appunto con F-150, con la variante Raptor al vertice per prestazioni, la leadership nel combattuto e molto profittevole segmento dei pick-up.



Il nuovissimo Ram 1500 TRX diventa adesso il punto di riferimento: non solo è il light truck di serie più scattante, più veloce e più potente al mondo grazie al motore HEMI 6.2 V8 sovralimentato da 702 Cv ma è stato immaginato e progettato per gestire le condizioni più difficili di marcia, anche in off-road, con totale sicurezza e per superare così ogni altro pick-up sul mercato. Il nuovo telaio (che è stato anche visivamente uno dei protagonisti dell'evento virtuale di presentazione) utilizza in larga misura acciaio ad alta resistenza che migliora la resistenza alla torsione aumentando durata e stabilità. Questa modernissima struttura a longheroni - che FCA utilizzerà anche per nuovi modelli Jeep - ospita un sistema di sospensioni completamente nuovo che all'avantreno incorpora bracci oscillanti superiori e inferiori in alluminio forgiato studiati per ottimizzare gli angoli di caster e camber. Al retrotreno, come piace agli utenti di questo segmento, si trova un solido assale rigido Dana 60 con mozzi flottanti e differenziale con bloccaggio elettronico per aumentare le prestazioni fuoristrada. Spiccano nel TRX i nuovi ammortizzatori Bilstein Black Hawk ad alte prestazioni che offrono tempi di reazione rapidi, uno smorzamento imbattibile e la massima dissipazione del calore anche quando si viaggia su terreni accidentati a velocità superiori ai 160 km/h.



Questo aspetto, assieme al sovradimensionamento dei freni e di altri elementi di controllo e sicurezza, è stato sottolineato nella presentazione, perché Ram 1500 TRX raggiunge prestazioni inimmaginabili per un pick-up, grazie almotore HEMI 6.2 V8 sovralimentato che eroga 702 Cv: lo scatto da 0 a 100 si realizza in 4,5 secondi e quello da 0 a 160 in 10,5 secondi, con una velocità massima di 190 km/h. La generosissima coppia (880 Nm) viene gestita dal cambio automatico a otto rapporti TorqueFlite 8HP95 che offre passaggi nelle marce rapidi e precisi sia in condizioni di guida normale che nella ricerca delle massima prestazioni. Il Ram 1500 TRX utilizza un software ottimizzato per le cinque modalità dinamiche Auto, Sport, Tow, Snow e Custom a cui si aggiungono - separatamente tre modalità fuoristrada dinamiche Mud / Sand, Rock e Baja. Quest'ultima è una novità in quanto interviene sulle quattro ruote motrici, sullo sterzo, sul controllo della stabilità e sulle sospensioni per garantire le massime prestazioni nel deserto e consentire a Ram 1500 TRX di affrontare in tutta sicurezza e ad alta velcoità superfici ondulate e sabbia.



Costruito nello Sterling Heights Assembly Plant (SHAP) nel Michigan, il nuovo pick-up sportivo di FCA viene proposto a partire da 71.690 dollari con consegne che inizieranno nel quarto trimestre del 2020. Come annunciato da Mike Koval head of Ram brand, FCA - North America durante la presentazione, la commercializzazione sarà preceduta dal lancio di una serie limitata di sole 702 unità (come la potenza del motore) al vertice della gamma TRX. ''Il team di Ram è entusiasta del nuovissimo Ram 1500 TRX 2021 come lo sono i nostri clienti - ha ribadito Mike Koval - Molti di quei clienti hanno chiesto qualcosa di speciale, anche al di sopra delle funzionalità già presenti nel TRX''. Questa Launch Edition - che costerà 90.265 dollari - si distingue visivamente per la verniciatura esclusiva Anvil Grey e per uno speciale badge sulla console centrale, oltre che per ulteriori dotazioni specifiche.