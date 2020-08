Porsche Panamera, pochi giorni al debutto model year 2021

In vista del debutto ufficiale, che è programmato per il prossimo 26 agosto, Porsche ha anticipato con un teaser, e soprattutto con una prestazione record al Nurburgring, le grandi potenzialità della nuova Panamera model year 2021.

Parlando di questo modello che ''è sempre stato allo stesso tempo un'esclusiva berlina da turismo e una vera auto sportiva'' Thomas Friemuth, vice president product line Panamera ha detto che ''nella nuova generazione Porsche ha migliorato ulteriormente queste caratteristiche. Oltre all'aumento della potenza del motore, sono stati apportati miglioramenti nella stabilità in curva, nel controllo del corpo vettura e nella precisione dello sterzo. Modifiche, queste, che avvantaggiano sia il confort quotidiano che le prestazioni''. E per ribadirlo un esemplare di serie della nuova generazione Panamera, nelle mani del collaudatore Lars Kern. ha compiuto un giro completo (20,832 chilometri) del leggendario Nurburgring Nordschleife in soli 7 minuti 29 secondi e 81 centesimi stabilendo così il nuovo record nella categoria 'executive car' (https://www.youtube.com/watch?v=-9nPCTrfk5Y&feature=emb_logo).

"I miglioramenti apportati al telaio e alla catena cinematica della nuova Panamera - ha spiegato il pilota collaudatore Kern - si sono evidenziati costantemente durante il giro record su quella che è riconosciuta come la pista più impegnativa del mondo. Nelle sezioni Hatzenbach in particolare, ma anche nel Bergwerk e nel Kesselchen la nuova configurazione del sistema elettromeccanico di stabilizzazione del rollio si è dimostrata sempre efficace fornendo alla Panamera un'incredibile stabilità nonostante la superficie irregolare della pista. Alla Schwedenkreuz, la vettura ha beneficiato del miglioramento della dinamica laterale e della maggiore aderenza dei nuovi pneumatici sportivi Michelin''. Tanto da far esclamare a Kern ''in quel punto ho raggiunto velocità in curva che non avrei creduto possibili con la Panamera''.

Il record nella categoria 'executive car' è stato ottenuto con una Panamera Turbo che dispone di una potenza di 550 Cv e che è omologata per un consumo carburante combinato di 10,4 l/100 km e con emissioni di CO2 combinate pari a 238 g/km. La prestazione dell'auto e del pilota nel record è stata circa 13 secondi inferiore rispetto a quella ottenuta quattro anni fa con la Porsche Panamera di generazione precedente.Come anticipa il magazine britannico Cars la nuova edizione di Panamera non segnerà un cambiamento radicale quanto piuttosto una evoluzione complessiva con intendenti sul design esterno contenute a fari, scudi paraurti e ruote. Internamente dovrebbero debuttare uno schermo da 12,3 pollici e un aggiornamento dell'infotainment. Più sostanziali le novità meccaniche che comporteranno il debutto di un nuovo modello ibrido, che si posizionerà tra la Panamera 4E Hybrid 2.9 da 462 Cv di potenza complessiva e la versione di punta Turbo S E-Hybrid da 700 Cv Denominato 4S E-Hybrid proporrà 560 Cv e 750 Nm di coppia.