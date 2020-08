Citroen C3, la compatta si rifà il trucco e diventa hi-tech

Svelata a inizio febbraio, nuova Citroën C3 è ordinabile in Italia. La compatta della casa francese, che arriverà sul mercato a partire dal mese di settembre, si contraddistingue per la personalità colorata e il comfort unico. Esteticamente il design vanta un frontale dalla personalità decisa, che inaugura la nuova firma di marca ispirata alle ultime concept car e nuovi proiettori a LED.



Inoltre è previsto un maggior potenziale di personalizzazione per scegliere la vettura secondo il proprio stile: 97 combinazioni esterne, 3 decorazioni inedite per il tetto, 2 nuovi cerchi, 3 ambienti interni, 2 dei quali completamente nuovi, e nuovo design per gli Airbump. A livello di comfort si può vivere una nuova esperienza a bordo, con i nuovi sedili Advanced Comfort. Il meglio degli aiuti alla guida è messo a disposizione dalle 12 tecnologie e servizi connessi al passo con i tempi che facilitano la vita di tutti i giorni. Best seller della marca che ha già conquistato oltre 750.000 clienti dalla fine del 2016, nuova C3 si distingue per lo stile moderno, che esprime freschezza e senso di protezione. Ispirata all'utilizzo dei suoi clienti, la nuova gamma fornisce la versione più adatta alle esigenze di ognuno.Per i privati, l'upgrade di gamma in termini di stile ed equipaggiamenti comprende ora 3 allestimenti, Live, Feel e Shine, arricchiti da due Pack, Feel Pack (novità) e Shine Pack (novità). Una nuova gamma prodotto che offre maggiore scelta e si adatta meglio alle diverse aspettative dei clienti. Per i professionisti, invece, è disponibile nuova Citroën C3 Van, la versione commerciale 2 posti, disponibile in versione Feel, sia con motore benzina PureTech 83 S&S che con motore Diesel 100 S&S. A disposizione dei clienti anche la Citroën Business Combi: la versione commerciale 4 posti, con motore BlueHDi 100 S&S e numerosi equipaggiamenti di serie. Con le sue motorizzazioni termiche efficienti Euro 6, PureTech e BlueHDi, nuova C3 coniuga alte prestazioni ed emissioni contenute.