Citroen C5 Aircross, tutti i consigli per viaggi efficienti

I veicoli ibridi plug-in si distinguono per prestazioni e consumi, con i vantaggi di poter viaggiare anche in modalità elettrica con zero emissioni: oltre al piacere della guida elettrica quotidiana, senza emissioni di CO2 e con notevoli risparmi nell'utilizzo, la modalità 100% elettrica consente l'accesso alle zone a traffico limitato delle città. La modalità ibrida permette una mobilità estesa, dai piccoli tragitti quotidiani ai lunghi viaggi in autostrada.Con un'autonomia di 55 km in modalità elettrica, emissioni di CO2di 32 g/km e un consumo di 1,4 l/100 km nel ciclo WLTP, C5 Aircross Hybrid offre una motorizzazione ibrida plug-in che combina tecnologia con un costo di utilizzo competitivo, per prestazioni dinamiche di altissimo livello e un piacere di guida estremo. Il suv Citroen C5 Aircross Hybrid soddisfa le esigenze dei clienti alla ricerca di una mobilità sostenibile e di costi di utilizzo ottimizzati. La modalità di guida elettrica consente di risparmiare in termini di consumi e nel contempo innalza il piacere di guida a nuovi livelli. Per beneficiare a pieno di tutto questo, è importante caricare e utilizzare consapevolmente e in modo intelligente l'ibrido plug-in. Per questo, Citroën propone cinque suggerimenti efficaci. Per aiutare chi guida un ibrido plug-in a renderlo il più efficace possibile e ridurre al minimo i consumi e nel contempo a beneficiare del massimo piacere di guida, Citroën ricorda cinque importanti suggerimenti. A partire dalla ricarica. Quando la batteria è completamente carica, è possibile godersi 55 km di piacevole guida elettrica al 100%. Se si intende beneficiare pienamente della trazione elettrica, il consiglio più importante è caricare la batteria quotidianamente. È consigliato inoltre l'utilizzo della funzione di frenata rigenerativa 'Brake' per recuperare energia durante le fasi di frenata e decelerazione. Rilasciando semplicemente l'acceleratore e lasciando rallentare il veicolo prima di premere il freno, è possibile sfruttare al massimo la funzione di frenata rigenerativa. Molte persone che guidano ibridi plug-in possono percorrere anche una parte importante dei loro lunghi viaggi solo in modalità elettrica al 100%. Ad esempio, è possibile ottimizzare l'autonomia della batteria in caso di ingorghi o rallentamenti su lunghe distanze o quando sono presenti lavori e pertanto si marcia a velocità ridotte. Sapendo questo, è possibile guidare in modalità elettrica anche per lunghe tratte. Gli ibridi plug-in sono dotati di una modalità di guida ecologica che aiuta a guidare nel modo più economico possibile. Suv C5 Aircross Hybrid dispone della funzione specifica ë-Save, nell'interfaccia di comando del Touch Pad, che permette al conducente di anticipare i suoi spostamenti e di prevedere una riserva di energia elettrica(10 km, 20 km o batteria completa) da utilizzare quando desidera nel corso del suo viaggio, tipicamente in previsione dell'attraversamento di un centro urbano, che si trovi durante o alla fine del tragitto. È importante inoltre anticipare le esigenze con grandi fonti di consumo energetico, come aria condizionata e riscaldamento. Citroën C5 Aircross Hybrid consente il pre-condizionamento termico dell'abitacolo: se l'interno del veicolo è alla giusta temperatura prima del viaggio, si risparmierà molta energia evitando di dover climatizzare l'abitacolo ricorrendo alla batteria di trazione.