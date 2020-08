Camper elettrico eBussy, la furbizia delle batterie 72 Volt

Si chiama eBussy ed è stato progettato dalla startup tedesca Electric Brands che opera anche nel settore delle due ruote alimentate a batteria, apparentemente per far concorrenza, in dimensioni ridotte, al futuro van Vw ID.Buzz. Ma l'idea di questo veicolo elettrico per persone e merci è diversa e geniale, perché parte da un elemento, il peso, che penalizza tutti i mezzi privi di motore a combustione in quanto la potenza necessaria al funzionamento viene 'assorbita' dalla massa stessa delle batterie. Così al crescere delle prestazioni occorre aggiungere elementi negli accumulatori che, a loro volta, diventano sempre più pesanti e penalizzano l'economicità d'impiego dell'EV. Alla Electric Brands hanno invece lavorato sulla leggerezza, riducendo al massimo la massa della carrozzeria e della struttura e limitando le batterie a 72 Volt da 10 kWh, che possono essere ricaricate con le solite modalità (presa di corrente e frenata rigenerativa) ma anche con pannelli solari inseriti nella carrozzeria. L'autonomia standard è di 200 km ma con le batterie opzionali da 30 kWh può salire a 600 km.

Il risultato è appunto eBussy, previsto in due varianti di trazione (normale e off-road 4x4) e con tante diverse carrozzerie modulari. Grazie alla lunghezza contenuta in 3,6 metri e al peso a vuoto che parte da soli 450 kg, questo veicolo commerciale può essere omologato come quadriciclo elettrico, con tutte le agevolazioni che ne conseguono. I responsabili della Electric Brands stanno lavorando per portarlo sul mercato nell'autunno del 2021 ad un prezzo che per la carrozzeria 'base' (cabinato con cassone) potrebbe partire da circa 15.800 euro. La spinta è assicurata da un motore da 15 kW (20 Cv) e le prestazioni - con 90 km/h di velocità massima - sono evidentemente proporzionali a questo propulsore e limitate in funzione della omologazione come quadriciclo pesante. Fra le molte varianti predisposte spiccano il minibus, anche off-road, e il camper. Quest'ultimo nonostante la compattezza della carrozzeria, e con la complicità di pratiche aperture a soffietto, offre un letto matrimoniale da 210 cm per 130, e tutto ciò che serve per vivere autonomamente una vacanza 100% eco, grazie anche ai 3 pannelli solari compresi nel prezzo di 28.800 euro.