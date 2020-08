Maserati Trofeo Collection con Ghibli e Quattroporte 580 Cv

Con un evento virtuale di grande impatto emozionale, Maserati ha presentato il completamento della Trofeo Collection, cioè il debutto - dopo l'esordio di Levante Trofeo dello scorso anno, delle analoghe varianti ad altissime prestazioni di Ghibli e Quattroporte. Una importante evoluzione per le berline del Tridente che, grazie al potente motore V8 Twin Turbo, diventano le Maserati stradali di produzione più veloci di sempre.

Dopo aver presentato le versioni Model Year 21 di tutta la gamma con evoluzioni di stile e di tecnologia (come nel caso della Ghibli Hybrid) le inedite versioni Trofeo - simbolo di performance ed eccellenza secondo una formula che ha già riscosso un notevole successo con il suv Levante - Maserati lancia ora a livello globale due berline top di gamma, assolutamente competitive sia negli allestimenti che nelle prestazioni. Ghibli Trofeo e Quattroporte Trofeo entrano dunque in una nuova dimensione, ancora più performante e veloce, ma sempre elegante e sicura, in sintonia con il claim 'Art of Fast' che ha accompagnato l'evento odierno e con il Dna Maserati, marca che proponeva modelli con queste caratteristiche fin dagli Anni '60. Cuore delle inedite versioni Trofeo di Ghibli e Quattroporte è il V8 di 3,8 litri da 580 Cv sviluppato da Maserati Powertrain in collaborazione con Ferrari. E' derivato dal V8 da 530 Cv montato sulla Quattroporte GTS e imparentato con il V8 da 580 Cv della Levante Trofeo. Nelle rispettive edizioni Trofeo, Ghibli e Quattroporte raggiungono risultati velocisti mai toccati prima: 326 km/h di punta e accelerazione da 0 a 100 km/h in 4,3 secondi per Ghibli Trofeo e 4,5 per Quattroporte Trofeo.Un elemento che piacerà certamente agli appassionati della guida sportiva è la scelta fatta da a livello di architettura del sistema propulsivo: tutta la potenza del nuovo motore V8 Twin Turbo da 580 Cv viene scaricata sulle ruote posteriori, garantendo un piacere di guida assolutamente 'puro' rispetto al Levante Trofeo dotato di trazione integrale.



Come nella versione Trofeo del Levante, anche Ghibli e Quattroporte Trofeo sono dotate di sistema di controllo integrato del veicolo (IVC), che garantisce una dinamica di guida eccezionale, una maggior sicurezza attiva e prestazioni più esaltanti, massimizzando la maneggevolezza dell'auto nelle situazioni più impegnative. Il cambio è l'automatico ZF a otto rapporti con specifica calibrazione e specifica flex plate necessaria per l'incremento delle prestazioni del motore. Nelle due nuove Maserati Trofeo il piacere di guida diventa ancora più adrenalinico quando viene selezionata la modalità Corsa, che va ad aggiungersi alle modalità Normal, ICE e Sport. Premendo due volte il tasto Sport/Corsa sulla rinnovata strumentazione della console centrale, il guidatore percepisce una risposta più reattiva del motore e un inconfondibile sound del V8 Maserati grazie allo scarico con valvole aperte. La nuova modalità Corsa prevede cambiate ancora più rapido che in modalità Sport e un assetto più basso delle sospensioni pneumatiche. Inoltre l'intervento dei sistemi di controllo della trazione e dell'ESP è limitato, a garanzia del massimo piacere di guida ma anche della necessaria sicurezza. Abbinato alla modalità Corsa è stato introdotto anche il Launch Control che funziona con la leva del cambio in posizione D o ''M +/- e pedale del freno sempre premuto. Accelera al massimo dei giri non appena viene rilasciato il freno, la Ghibli Trofeo o la Quattroporte scattano a tutta velocità, con la massima aderenza e il massimo utilizzo della coppia (730 Nm) possibili. Le versioni Trofeo di Ghibli e Quattroporte, così come era accaduto per Levante, sono state aggiornate con degli interventi mirati per esaltarne il carattere sportivo. E' il caso delle nuove appendici aerodinamiche in fibra di carbonio, dell'inedito estrattore posteriore e delle mostrine anteriori sul paraurti ridisegnate.



Ghibli, poi, presenta sul cofano due uscite d'aria supplementari, funzionali per estrarre calore dal motore e per rendere decisamente più aggressivo il look. Dettagli rossi sono inseriti nei profili inferiori degli air vents laterali, nella scritta laterale Trofeo e nella saetta del logo sul montante. Per la presentazione sono stati scelti i colori del Tricolore: Quattroporte verde, Levante bianco e Ghibli rossa, che in abbinamento ai cromi bruniti e alle finiture in rosso lucido rendono queste versioni particolarmente aggressive ed eleganti. Come tutte le MY21, anche le versioni Trofeo delle due berline presentano nuovi fari posteriori, nuove calandre (doppi listelli verticali in finitura Black Piano) e nuovi inserti in fibra di carbonio. Sia Ghibli che Quattroporte Trofeo montano cerchi in alluminio forgiato da 21 pollici Orione con pinze freno nei colori rosso, blu, nero, argento. Al lancio delle V8 Trofeo sono previstiPneumatici 21 pollici Pirelli P Zero. (ANSA)