Subaru, la BRZ va in pensione: stop ad ordini

La Subaru BRZ va in pensione. La casa delle Pleiadi - secondo quanto si legge sul sito Carscoops - avrebbe smesso di accettare richieste per la BRZ, sostenendo che eventuali nuovi ordini sarebbero stati soddisfatti solo dalle rimanenti scorte presso i concessionari.



Il messaggio è apparso sul sito Web di Subaru in Giappone, a significare che la produzione dell'attuale BRZ sta ufficialmente terminando. Sia la Subaru BRZ che la Toyota GT86 escono dalla stessa fabbrica in Giappone, l'impianto di assemblaggio Gunma di Subaru, il che indica che anche la variante Toyota starebbe in procinto di interrompere la produzione. Ciò significa, inoltre, che il tempo per la rivelazione dei gemelli 'Toyobaru' di prossima generazione è più vicino. Le nuove BRZ e GR86 della Toyota dovrebbero finalmente presentare un motore boxer turbocompresso più potente, che molto probabilmente sarà una variante del quattro cilindri 2.4 turbo da 260 CV montato già su Legacy e Ascent. Secondo quanto riferito, Subaru e Toyota avrebbero rivelato le nuove coupé già da quest'estate, ma a causa della pandemia in corso, tutto sarebbe stato rinviato a data da dstinarsi. I nuovi modelli, a questo punto, potrebbero debuttare probabilmente verso la fine dell'anno.