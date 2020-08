L'elettrica più economica in Usa? Si chiama Kandi ed è cinese

L'auto elettrica più economica degli Stati Uniti: si chiama Kandi K23 ed ha origini cinesi.



Il piccolo produttore di veicoli elettrici Kandi America - come riporta il sito Carscoops - ha appena presentato due modelli per il mercato statunitense, il K27 e il K23, che si apprestano a diventare i veicoli elettrici più convenienti in vendita negli Stati Uniti.



Le due auto provengono dal produttore cinese di veicoli elettrici e componenti Kandi Technologies Group e sono previste per l'arrivo entro la fine dell'anno. Saranno introdotti per la prima volta in Texas prima di diventare più ampiamente disponibili in tutto il paese.



Alla base della gamma c'è il Kandi K27. L'EV compatto utilizza un pacco batterie da 17,69 kWh, sufficiente per raggiungere 160 km di autonomia. Nessuna cifra di potenza e coppia è stata rilasciata dalla società, ma sappiamo che i prezzi partiranno da 20.499 dollari, una cifra che scenderà a 12.999 con il tax credit locale.



Il design del K27 è molto semplice. Nel complesso, l'auto sembra molto stretta e piuttosto alta, mentre sfoggia fanali rotondi e fanali posteriori. All'interno, un grande schermo di infotainment è posizionato sul cruscotto.



Al fianco del K27 negli Stati Uniti arriverà anche il Kandi K23, più grande del fratello minore. Questo modello è dotato di una grande batteria da 41,4 kWh e ha un'autonomia dichiarata di circa 290 km. I prezzi per il K23 partono da 29.999 dollari che scendono 22.499 con la tax credit Usa.