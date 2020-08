Peugeot, al via ordini nuova 308: 3 livelli di allestimento

È ordinabile a partire da oggi la nuova gamma di Peugeot 308. Rivista nei livelli di allestimento, con l'introduzione dell' i-Cockpit con strumentazione 100% digitale di serie su tutte le versioni e di un completo sistema di assistenza attiva alla guida, la nuova 308 sarà offerta in 3 declinazioni con una serie di chiari pacchetti di optional complementari, per il massimo della personalizzazione. Ordinabile con prezzi che partono da 22.700 euro chiavi in mano per la versione benzina PureTech turbo 110 S&S in versione hatchback 5 porte e da 23.700 euro per la corrispondente versione SW, sarà in consegna a partire dal mese disettembre.



Oltre al PureTech 110, è previsto anche un motore benzina da 130 cv mentre con i propulsori Diesel BlueHDi da 130 CV, può esser scelto anche il cambio automatico EAT8 ad 8 rapporti. La nuova gamma di Peugeot 308 mantiene gli elementi che hanno contribuito al suo successo, ma evolve i contenuti tecnologici al suo interno. Presenta proporzioni equilibrate sia nella versione berlina che in quella SW, con linee della carrozzeria che rivelano un aspetto forte e dinamico, ma anche elegante, quasi senza tempo. Uno stile che è piaciuto molto fin dal lancio e che oggi viene esaltato dalla nuova tinta Blu Vertigo tri-strato, disponibile in opzione.



Tra gli Adas a disposizione sono previsti l'Adaptive Cruise Control con funzione Stop, il Visiopark con retrocamera a 180° e funzione Park Assist, l'Active Safety Brake ed il Distance Alert, ma anche Active Lane Departure Warning (l'avviso di superamento involontario delle linee della corsia con correzione attiva della traiettoria), il Driver Attention Alert, l'High Beam Assist, lo Speed Limit Detection, l'Active Blind Corner Assist (il sistema attivo di monitoraggio dell'angolo cieco con correzione attiva della traiettoria).