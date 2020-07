GMC Hummer, svelati altri dettagli nuovo sut-suv elettrico

General Motors mostra altri dettagli dell'inedito sut (Sport Utility Truck) e suv che riporterà in vita il brand Hummer, questa volta come veicolo 'civile' e completamente elettrico. Previsto inizialmente per essere lanciato nello scorso maggio, sotto il grande ombrello della General Motors Truck Company (GMC), il debutto delll'Hummer EV è invece scivolato, per effetto del Coronavirus, al prossimo autunno, con commercializzazione dopo circa 12 mesi. In un nuovo video teaser l'azienda Usa mostra con maggiore chiarezza la silhouette delle due versioni, una più simile ai tradizionali pick-up a doppia cabina (Sut) e l'altra con carrozzeria station wagon (suv). in alcune sequenze del video GM mostra anche un prototipo dell'Hummer in lavorazione in una officina, con la possibilità di scoprire con maggiore chiarezza la forma del muso, dei parafanghi e le proporzioni complessive del veicolo. E altre immagini mostrano il poderoso propulsore elettrico dell'Hummer, parte dell'architettura di terza generazione Ultium di GM, sia in fase di test al banco sia come 'piattaforma' completa di batterie da 200 kWh. Anticipando due modalità di funzionamento, che GM definisce 'Adrenaline' e 'Crab' e che si riferiscono evidentemente alla possibilità di gestire il propulsore da 1.000 Cv in modo sportivo o per affrontare l'off-road e la sabbia più impegnativi, si scopre anche che il nuovo Hummer potrebbe scattare da 0 a 100 km/h in 3 secondi e che l'autonomia potrebbe raggiungere i 650 km.