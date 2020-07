Bentley GT Mulliner Convertible, il debutto a St Tropez

La Continental GT Mulliner Convertible farà il suo debutto al Cheval Blanc di St Tropez. Il nuovo modello della serie Collections di Bentley Mulliner, considerato una delle vetture di punta nel settore del 'lusso a tetto aperto', sarà protagonista nell'ambito di un tour estivo europeo ospitato da Bentley in Costa Azzurra, con base proprio nel celebre hotel della località francese. Tra i particolari che caratterizzano il nuovo modello c'è l'evidente impiallacciatura in noce Grand Black che è di serie, mentre una nuova vasta gamma di 88 diverse impiallacciature in legno con finitura piano è configurabile tramite Bentley Mulliner Personal Commissioning. I clienti possono quindi specificare una finitura moderna e colorata che può essere abbinata all'interno o all'esterno dell'auto.



L'impiallacciatura in noce è levigata a mano e lucidata per ottenere una finitura perfettamente liscia, prima della verniciatura e in base al colore scelto dal cliente. Una volta asciutta, l'impiallacciatura viene lucidata per ottenere una finitura a specchio. Per la nuova Continental GT Mulliner Convertible, numerosi sono anche i dettagli cromati, tra i quali una silhouette 'convertible' nella fascia passeggero e un motivo a 'B' nella cintura della porta. La nuova Continental GT Mulliner Convertible è stata proprio creata per attrarre i clienti che desiderano una maggiore attenzione ai dettagli. Per esempio, Bentley Mulliner presenta una nuova griglia frontale Double Diamond, che è ulteriormente completata da bocche laterali a marchio Mulliner su misura che continuano l'esclusivo tema dei diamanti argento-su-nero. Il nuovo design Double Diamond si ispira al concetto di trapuntatura interna di Bentley, adottata su tutti e quattro i sedili, i pannelli delle porte e altri componenti interni. La trapuntatura interna Diamond-in-Diamond è stata adattata per includere cuciture a contrasto in due colori complementari, per accentuare il filo contro la trapuntatura. Ci vogliono quasi 400mila punti per la trapuntatura finita, dei quali 712 singoli e ognuno esattamente allineato al punto al centro del diamante che crea. Lo sviluppo del processo di ricamo da solo ha richiesto 18 mesi. La Continental GT Mulliner Convertible è disponibile con il sistema audio top di gamma Naim per Bentley. L'impostazione all'avanguardia prevede diciotto altoparlanti e due trasduttori Active Bass pilotati da un amplificatore da 2200 watt a 20 canali e otto modalità audio DSP con Active Bass. Il modello sarà disponibile con i propulsori V8 e V12 di Bentley e lue prestazioni parlano di un'accelerazione 0-100 km/h in 3,8 secondi, oltre che di una velocità massima di 333 km/h.