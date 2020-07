Citroën C5 Aircross, il suv best in class per modularità

Suv Citroën C5 Aircross è comodo, spazioso e assicura comfort e versatilità ai vertici della categoria. Offre un bagagliaio dal volume best in class che va da 580 litri fino a 720 fino al lunotto posteriore e può aumentare ulteriormente fino a 1.630 litri ripiegando completamente i sedili della seconda fila. Un volume facilmente accessibile grazie al sistema Handsfree Tailgate che permette l'apertura facilitata del portellone a mani libere. E il tutto senza intaccare minimamente il comfort dei passeggeri posteriori, garantito dai 3 sedili individuali, scorrevoli, ripiegabili e inclinabili che fanno del suv Citroën C5 Aircross il più modulabile del segmento. Tutti della stessa larghezza, i sedili assicurano il medesimo grado di comfort sia al passeggero centrale che agli altri seduti lateralmente.



Scorrevoli di 150 mm, permettono di modulare lo spazio a bordo o il volume del bagagliaio in base alle proprie necessità mentre il generoso tetto panoramico in vetro inonda di luce l'abitacolo di Citroën C5 Aircross, amplificando la sensazione di spazio.